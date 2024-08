Miss Italia, il 10 agosto a Villa Cambiaso la finale regionale di Miss Cinema: Codacons presenta lo “Sportello Antistalking”

Savona. Anche quest’anno Miss Italia sposa il progetto “Sportello Anti-Stalking” per aiutare le donne vittime di violenza. Sabato 10 agosto alle 21 Marco Perlo, presidente regionale di Codacons Liguria, prenderà parte all’evento di Miss Italia finale Regionale Miss Cinema, in programma a Villa Cambiaso, per promuovere lo “Sportello AntiStalking”.

“Ringraziamo il concorso di bellezza che, da circa dieci anni, sostiene e promuove lo Sportello Antistalking del Codacons, realizzato insieme ad Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato problema dello stalking, che coinvolge migliaia di donne in Italia vittime di azioni persecutorie, e fornire in maniera capillare e rapida il supporto necessario a chi subisce violenze e abusi fisici e psicologici. Agire tempestivamente si è rivelato un fattore di importanza cruciale nella risoluzione dei vari casi giunti all’attenzione degli esperti del Codacons e dell’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi”.

Per denunciare le violenze subite è possibile contattare il numero verde 800199641 e ricevere gratuitamente una consulenza legale. Un team di professionisti, attivi in 43 sedi sul territorio, fornirà consulenza legale gratuita e interverrà per interrompere l’assedio degli stalker e scongiurare così gli epiloghi drammatici a cui l’azione intimidatoria dà spesso seguito.