Mirò e Magritte alla mostra il “Surrealismo d’Italia”: Savona presta a Parma due opere della Fondazione Milani

Savona. Due importanti opere della Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo, ospitate presso la Pinacoteca Civica di Savona, verranno esposte presso la Fondazione Magnani – Rocca (Mamiano di Traversetolo – Parma) in occasione di una grande mostra, IL SURREALISMO E L’ITALIA che si terrà dal 14 settembre al 15 dicembre 2024.

Nell’anno del centenario della pubblicazione del Manifeste du Surréalisme (Parigi 15 ottobre 1924), la Fondazione Magnani – Rocca dedica una mostra alla questione della ricezione del movimento francese in Italia e all’esistenza di un Surrealismo italiano.

Se nell’Italia fascista molto ristretta fu la circolazione di opere surrealiste, un’inversione di tendenza si registra nel dopoguerra quando alcuni galleristi decidono di esporre per la prima volta nella penisola i grandi nomi del Surrealismo.

Nelle gallerie di Carlo Cardazzo a Venezia e Milano avrà luogo un’intensa stagione di eventi espositivi dedicati a Mirò, Matta, Brauner, Mesens.

I curatori della mostra Il Surrealismo e l’Italia intendono pertanto porre in luce il cruciale contributo di Carlo Cardazzo e di Milena Milani nell’ambito del collezionismo di opere surrealiste in Italia attraverso l’esposizione delle tele di René Magritte (La confidence capitale) e Joan Mirò (Femmes et oiseaux devant la lune): due notevoli opere che la scrittrice savonese ha donato alla sua città, insieme alla straordinaria collezione della Fondazione da lei creata, e dedicata al suo compagno di vita Carlo Cardazzo, finalizzata alla promozione e alla diffusione dell’arte figurativa novecentesca.

“Il privilegio di possedere una collezione così qualificante per la città e per la nostra Pinacoteca – è il commento dell’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro – permette di creare sinergie nazionali e internazionali di grande respiro che tanto faranno bene al percorso di Savona Capitale Italiana della Cultura. In questo caso, la possibilità di lavorare con la Fondazione Magnani – Rocca consente di costruire progettualità che valorizzino i nostri rispettivi patrimoni e al contempo di aprirci a nuove iniziative promozionali. Con la nuova Direttrice Valentina Frascarolo e con i membri della Fondazione lavoriamo da mesi in questa direzione”.

“Attraverso il prestito di queste due importanti opere alla Fondazione Magnani-Rocca – dichiara invece Michela Savaia vicepresidente della Fondazione Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo – avremo occasione di far conoscere a un pubblico sempre più vasto tutta la preziosa ‘Collezione’ custodita a Savona, nella Pinacoteca civica, consentendo di mettere in atto la volontà di Milena Milani, ovvero quella di promuovere la diffusione e la conoscenza delle Arti”.