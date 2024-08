Millesimo, il sindaco sugli eventi estivi: “Rispettato il calendario stilato da chi c’era prima”

Millesimo. Il sindaco Francesco Garofano risponde alle accuse del gruppo di opposizione “SìAmo Millesimo” sulla mancanza di eventi estivi. “Il consiglio comunale è insediato da cinquanta giorni. Cinquanta giorni in cui la minoranza ha manifestato il suo modus operandi, preferendo attaccare anziché collaborare. Una scelta legittima di cui prendiamo serenamente atto e andiamo avanti, perché chi amministra, invece, ha il dovere di valutare le situazioni nel complesso”.

“Sicuramente un atteggiamento collaborativo sarebbe più apprezzabile rispetto a questi comunicati che nulla risolvono e danneggiano l’immagine del paese – prosegue Garofano – Tuttavia, i cittadini hanno dimostrato di avere fiducia nel nostro gruppo e di gradire il nostro programma elettorale, forse meno ricco di iniziative estive, rispetto alle sfavillanti e suggestive proposte degli altri gruppi, ma senz’altro più concreto e decisamente più convincente”.

È ancora: “Abbiamo già iniziato la fase attuativa: ci siamo attivati immediatamente per risolvere questioni prioritarie come i cimiteri, le frazioni e l’attenzione per i servizi scolastici. Per quanto riguarda le feste, non che siano meno importanti degli argomenti citati pocanzi, ricordo che con l’insediamento a fine giugno, ad estate ormai iniziata, il calendario delle manifestazioni è stato portato avanti per quanto organizzato da chi nella precedente amministrazione aveva le deleghe a cui si riferisce la consigliera Benzi. Ci sono stati due eventi importanti, il raduno dei Vespa Club e il concerto con il chitarrista di Vasco Rossi organizzato da Croce Rossa insieme alla Pro loco, che ringrazio, oltre alle rappresentazioni teatrali in piazza IV Novembre”.

“Per quanto riguarda il futuro, l’assessore La Placa ha messo in programma per il 15 settembre la Festa della Famiglia che coinvolgerà tutto l’associazionismo del paese e, ovviamente, stiamo lavorando per la Festa del tartufo che si terrà il 4-5-6 ottobre. Il nostro obbiettivo, al quale ci stiamo dedicando, è il calendario delle manifestazioni del 2025. Ad ogni buon conto, noi siamo disponibili ad ascoltare tutte le idee della minoranza, possibilmente già comprensive di coperture economiche, per l’organizzazione di eventi”, conclude Garofano.