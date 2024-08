Liguria. Netto miglioramento delle condizioni atmosferiche già dal mattino, con cieli prevalentemente soleggiati su tutta la regione, e qualche cumulo sull’appennino di levante.

Nel pomeriggio formazione di qualche cumulo in più nell’entroterra, con possibile sviluppo di qualche isolato temporale sul centro-levante, specie valli Aveto/Trebbia in discesa verso le coste adiacenti, dove non si esclude qualche sconfinamento. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Situazione: Graduale rimonta anticiclonica in atto sul Mediterraneo occidentale dopo il break del weekend appena trascorso: aumento della stabilità e delle temperature sul comparto europeo centro-occidentale.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali la notte e in mattinata, a carattere di brezza nel corso della giornata. Mari: poco mosso.

Temperature: in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Costa: Min: +21/+26°C – Max: +26/+32°C; interno: Min: +14/+19°C – Max: +24/+32°C.

MERCOLEDì 21 AGOSTO: Altra giornata stabile e soleggiata, con qualche addensamento in più nell’entroterra specialmente a levante, ma sena fenomeni di rilievo associati.

Venti: carattere di brezza. Mari: poco mosso, in aumento a mosso a levante nel corso della giornata. Temperature: stazionarie.

GIOVEDì 22 AGOSTO: Giornata del tutto simile alla precedente, con qualche sviluppo di temporali nel pomeriggio su valli Trebbia/Aveto. Temperature: stazionarie, mare poco mosso.