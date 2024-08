Come sarà

Meteo, sulla Liguria sole e temperature in lieve calo (ma aumenta l’umidità): possibile qualche nuvola nel pomeriggio previsioni

Non si placa il caldo sull’Europa sud-occidentale, tuttavia con qualche disturbo alle medie quote che favorirà lo sviluppo di fenomeni convettivi nelle ore pomeridiane su Liguria e nord Italia in generale