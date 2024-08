Liguria. Primi scricchiolii dell’anticiclone in vista grazie al sopraggiungere di una saccatura in quota che da mercoledì inizierà ad interessare dapprima le Baleari e la Sardegna e poi forse si sposterà maggiormente verso Nord nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

AVVISI: elevato disagio fisiologico per il caldo. Nottata con pessime condizioni dovuto al mix caldo-umidità in aumento.

Cielo e Fenomeni: generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Possibile qualche nube bassa al primo mattino sugli estremi della regione, e verso sera sul centro-levante. Attenzione perchè la prossima notte potrebbe portare elevato disagio fisiologico per il mix di caldo e l’umidità, che nei bassi strati sarà verosimilmente in aumento.

Venti: dai quadranti settentrionali in mattinata, con rinforzi tra savonese e genovesato; rotazione a brezza dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mare: calmo. Temperature: stazionarie ma attenzione come detto all’umidità in aumento. Costa: Min: +25/+29°C – Max: +32/+37°C; interno: Min: +14/+23°C – Max: +30/+39°C.

MERCOLEDì 14 AGOSTO: generalmente sereno o al più velato. Venti: a regime di brezza. Mare: calmo. Temperature: stazionarie

GIOVEDì 15 AGOSTO: copertura nuvolosa in aumento. Temperature leggermente in calo ma sempre sopra la norma.