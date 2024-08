Liguria. Un disturbo in transito a nord delle Alpi favorisce per l’inizio della settimana la formazione di temporali diffusi sul nord Italia, interessando marginalmente anche la Liguria. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

AVVISI: nel pomeriggio i venti potranno essere rafficati dai quadranti settentrionali specialmente sul centro della regione; raffiche localmente molto forti per le correnti in uscita dai temporali sviluppatisi in Pianura Padana.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli sereni o al più velati su tutta la regione. Dalla tarda mattinata/ore centrali aumento dell’instabilità con sviluppo di temporali localmente intensi specialmente su Alpi Liguri, entroterra di ponente e Valli Aveto/Trebbia. Non si esclude il coinvolgimento anche dei settori costieri adiacenti specialmente in serata.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali al mattino, in intensificazione con raffiche fino a molto forti sul settore centro-occidentale nel pomeriggio e nella tarda serata. Mari: generalmente poco mosso; nella tarda serata stirato sotto costa sul savonese e mosso al largo per effetto dei venti settentrionali.

Temperature: stazionarie od in leggero calo nei valori minimi, in generale aumento le massime. Costa: Min: +19/+25°C – Max: +26/+32°C; interno: Min: +12/+20°C – Max: +23/+31°C.

MARTEDì 27 AGOSTO: Ancora qualche precipitazione in transito sulla regione in particolare in mattinata, in via di miglioramento nel corso della giornata.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Mari: stirato sotto costa, fino a molto mosso al largo. Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

MERCOLEDì 28 AGOSTO: giornata variabile, possibile instabilità pomeridiana sui rilievi interni. Temperature: stazionarie. Marei: molto mosso al largo a ponente. [Seguire i prossimi aggiornamenti]