Liguria. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi nella notte e fino alle ore centrali della giornata sulla Liguria, con qualche cumulo presente nelle zone interne della regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Nel pomeriggio prosegue il bel tempo sui versanti costieri, mentre si svilupperanno fenomeni convettivi su Alpi Liguri, Val Bormida e Valli Trebbia/Aveto; nel tardo pomeriggio possibile copertura nuvolosa alta in discesa dal Piemonte occidentale specialmente sul centro della regione.

Non si placa il caldo sull’Europa sud-occidentale, tuttavia con qualche disturbo alle medie quote che favorirà lo sviluppo di fenomeni convettivi nelle ore pomeridiane su Liguria e Nord Italia in generale.

Venti: deboli, impostati dai quadranti meridionali, con raffiche moderate nelle zone più esposte del centro e del ponente. Mari: poco mosso.

Temperature: generalmente stazionarie nei valori minimi, massime in lieve calo sulla costa ma a fronte di un aumento dei tassi di umidità. Costa: Min: +23/+27°C – Max: +27/+31°C; interno: Min: +14/+23°C – Max: +25/+33°C.

GIOVEDì 8 AGOSTO: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: a regime di brezza. Mari: tra quasi calmo e poco mosso. Temperature: stazionarie, in lieve aumento le massime nell’interno.

VENERDì 9 AGOSTO: giornata stabile, con cielo in prevalenza sereno. Temperature: stazionarie o in leggero aumento. Mari: poco mosso. Venti: a regime di brezza.