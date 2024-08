Liguria. Alta pressione sempre presente sull’Italia. In Liguria generali condizioni di tempo soleggiato a parte qualche temporale pomeridiano nelle aree interne. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità sparsa su gran parte della regione, ma alternata ad ampie schiarite. Nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Val Trebbia, Aveto, alta Val di Vara. Isolati rovesci o brevi temporali anche in prossimità delle Alpi Liguri vicine al confine francese, per il resto soleggiato.

Venti: deboli di direzione variabile, brezze lungo le coste. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento lungo le coste. Costa: Min: +22/+26°C – Max: +28/+32°C; interno: Min: +16/+22°C – Max: +26/+31°C.

DOMENICA 4 AGOSTO: Ancora disagio fisico per il caldo. Soleggiato ovunque, Qualche temporale estivo pomeridiano nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti: deboli in regime di brezza. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: pressochè stazionarie.

LUNEDì 5 AGOSTO: soleggiato ovunque, Qualche temporale estivo pomeridiano nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata,