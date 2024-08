Liguria. Ancora protagonista l’anticiclone sull’Europa sud-occidentale, tuttavia con disturbi alle medie quote che favoriranno lo sviluppo di fenomeni convettivi nel pomeriggio su Liguria e Nord Italia in generale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e il mattino cielo prevalentemente sereno o velato, con qualche nube in più, ma comunque rada, nell’interno del centro-ponente. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità, con formazione di fenomeni convettivi Specialmente su Alpi Liguri, Bormida e Valli Aveto/Trebbia. In miglioramento dalla serata.

Venti: a regime di brezza. Mari: poco mosso. Temperature: generalmente stazionarie o in lieve aumento. Costa: Min: +22/+27°C – Max: +28/+32°C; interno: Min: +14/+23°C – Max: +25/+34°C.

MARTEDì 6 AGOSTO: giornata simile a quella precedente, in cui i fenomeni convettivi saranno però più limitati ad Alpi Liguri/Bormida Occidentale e Valli Trebbia/Aveto. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Venti: a regime di brezza. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: stazionarie, in lieve calo le massime sul centro e sul levante.

MERCOLEDì 7 AGOSTO: nuovamente condizioni di cielo ampiamente soleggiato, con fenomeni convettivi in sviluppo nel pomeriggio nelle stesse zone dei giorni precedenti. Temperature: stazionarie, mare poco mosso.