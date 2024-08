Liguria. L’afflusso di aria più fresca in quota sulle regioni settentrionali, favorirà una condizione di spiccata instabilità pomeridiana con locali coinvolgimenti costieri, il tutto in un contesto termico prettamente tardo-estivo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche sostenute dai quadranti settentrionali tra Savonese e Genovesato Occidentale tra tarda nottata e mattinata (40-50 km/h).

Cielo e Fenomeni: nottata e prima mattinata con rovesci e qualche colpo di tuono sul settore centro-orientale, in esaurimento mattutino. Cieli parzialmente nuvolosi o velati altrove.

A partire dal primo pomeriggio sarà possibile lo sviluppo di temporali pomeridiani sulla dorsale Appenninica, con maggior interessamento del settore orientale, ove non si escludono locali sconfinamenti entro sera tra Spezzino e Tigullio. Instabilità che potrà protrarsi in serata e nottata sul settore orientale.

Venti: moderati/forti sul settore centro-occidentale dai quadranti settentrionali. Deboli o al più moderati altrove. Mari: stirati da Nord sotto costa, molto mossi al largo del settore occidentale. Poco mossi sulla costa di Levante.

Temperature: stazionarie od in leggero calo sui settori interni, stazionarie o in lieve calo i valori massimi in costa. Costa: Min: +18/+25°C – Max: +25/+31°C; interno: Min: +11/+20°C – Max: +21/+29°C.

MERCOLEDì 28 AGOSTO: qualche precipitazione residua in mattinata sullo Spezzino orientale e sul settore interno centro-occidentale. Miglioramento nel pomeriggio con fenomeni relegati alle Alpi Marittime. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Mari: stirato sotto costa, fino a molto mosso al largo in mattinata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

GIOVEDì 29 AGOSTO: giornata stabile sul settore costiero, possibile instabilità pomeridiana sui rilievi interni. Temperature: stazionarie. Mari: poco mossi ovunque. [Seguire i prossimi aggiornamenti]