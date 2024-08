Liguria. L’area depressionaria che ha portato instabilità sull’Italia settentrionale nel weekend si è isolata e si sposta gradualmente verso le zone centrali della Penisola, lasciandosi alle spalle dell’instabilità residua che favorirà lo sviluppo di qualche isolato temporale specialmente sul levante della regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Il meteo di oggi, lunedì 19 agosto

Secondo Limet avremo un miglioramento delle condizioni a partire dalle prime ore del mattino; mattinata che sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa su tutta la regione, prima di un miglioramento nelle ore centrali a partire da ponente, dove i cieli risulteranno velati.

Situazione differente per l’Appennino di Levante dove, complici le correnti da Nord Est, si svilupperanno temporali anche di moderata intensità; a causa delle correnti in quota, infine, non si esclude il locale interessamento delle località costiere adiacenti.

Venti: dai quadranti settentrionali durante tutto l’arco della giornata, con raffiche fino a forti specialmente in nottata sul Savonese costiero e Mar Ligure adiacente. Mari: ancora molto mosso a Levante in nottata, in scaduta nel corso della giornata fino a poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Temperature: in lieve calo o stazionarie nei valori minimi, in aumento le massime. Costa: Min: +19/+23°C – Max: +26/+31°C; interno: Min: +10/+20°C – Max: +22/+30°C.

Domani, martedì 20 agosto

Giornata con maggiori schiarite, specialmente a ponente, mentre permarrà ancora qualche addensamento in più a levante, specialmente nell’interno dove non è esclusa qualche precipitazione moderata a carattere temporalesco. Venti: a carattere di brezza; locali rinforzi nel pomeriggio sui capi esposti di Imperiese e Savonese. Mari: poco mosso. Temperature: in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Le previsioni per mercoledì 21 agosto

Giornata ampiamente soleggiata, nonostante il transito di cumuli specialmente nell’interno della regione nelle ore pomeridiane. Venti: a carattere di brezza. Mari: da poco mosso a mosso. Temperature: stazionarie.