Mercato immobiliare, Fiaip: “Compravendite nel savonese cresciute in media del +8% rispetto all’anno precedente”

Savona. Esplode il desiderio di mare che proietta il turismo legato alle seconde case verso una crescita esponenziale.

“Le compravendite immobiliari, – ha spiegato Fabio Becchi, presidente provinciale di Fiaip Savona, – nelle principali località balneari della provincia di Savona, sono cresciute in media del +8 % rispetto all’anno precedente”.

“Un dato positivo che ha dato un nuovo slancio al nostro settore. Le agenzie immobiliari, proprio nel periodo estivo, hanno registrato una crescita ed un interesse maggiore verso la Riviera. Al tempo sono aumentate le richieste soprattutto ad Alassio, Finale Ligure, Varazze e Celle Ligure che oggi è stata recentemente inserita nei borghi più belli d’Italia”.

Secondo Fiaip “un interesse maggiore verso la Riviera arriverà anche grazie alla pista ciclabile, attualmente presente in provincia di Imperia, ma facilmente raggiungibile anche dal savonese, in questi giorni è iniziata la posa della pista ciclabile ad Andora che riscatterà la cittadina dalle ultime vicende”.

“Gli acquisti non arrivano solo dal target tradizionalmente legato al Ponente per il suo mare, ma anche da famiglie che amano la vita all’aria aperta. La pista ciclabile del parco costiero della Riviera dei Fiori, sul vecchio percorso ferroviario della Genova Ventimiglia, è già oggi una delle attrazioni principali della Riviera dei Fiori. C’è anche chi acquista pensando a un utilizzo ibrido: qualche mese all’anno per utilizzo diretto, negli altri periodi casa a disposizione per affitti brevi o settimanali”.

“Potrà suonare strano pensare alle due ruote come driver dell’investimento immobiliare, ma i numeri chiariscono bene che strano non è: secondo Legambiente, il giro d’affari del cicloturismo in Italia è di 5,5 miliardi di euro, in costante aumento anno dopo anno e la Riviera potrebbe fare la parte del leone”, ha concluso Becchi.