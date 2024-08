Carcarese vs Cengio 1-0 (43′ Brignone)

Finisce qui! La Carcarese vince il Memorial “Riccardo Zizzini”, secondo il Cengio e terzo il Savona

43′ Brignone calcia dentro l’area vedendosi respingere il tiro. L’azione dopo viene assegnato un calcio di punizione. Parte Brignone…rete! Che gol bellissimo, Carcarese in vantaggio.

40′ Tanta densità in mezzo ma poche le occasioni da gol. Ci avviciniamo alla fine de della partita e, in questo caso, ai calci di rigore.

31′ Questo Memorial ha fatto vedere tanti aspetti interessanti di tutte le squadre partecipanti. E questo Cengio è una delle note più positive: tanta compattezza e volontà di costruire, trascinati dall’entusiasmo di Chiarlone che questa sera è apparso parecchio divertito a vedere giocare la propria squadra.

25′ Chiarlone chiede di creare maggiore densità in mezzo e nel frattempo Battistel inserisce Poggi davanti. Punteggio ancora sulla parità, ci vuole una mossa per sbloccarlo.

18′ Bellissimo controllo di Babliuk che poi serve a De Matteis. Sterzata al centro e tiro parato dal portiere ospite.

15′ Occasione Carcarese! Un cross sulla sinistra è praticamente da buttare in porta ma nessuno dei giocatori riesce ad arrivarci, nemmeno De Matteis. Ora la Carcarese gioca con maggiore sicurezza e il risultato è una manovra decisamente più scorrevole.

11′ Gol annullato alla Carcarese. Brignone insacca di testa ma è offside. Battistel rincuora i suoi giocatori.

5′ Subito intensità (un diktat) per entrambe le formazioni. Il più soddisfatto sembra proprio Chiarlone, che carica ogni suo giocatore a portata di vista.

Si parte con Carcarese vs Cengio!

Carcarese vs Savona 2-1 (3′ Piu, 9′ Moretti L. 34′ Kosiqi)

Finisce qui! La Carcarese vince, tra poco il match contro il Cengio.

44′ Traversa di Doci da metà campo e poi l’ammonizione per Moretti F reo di aver protestato veementemente per un fallo non fischiato.

39′ Il Savona spinge per trovare il pareggio, confermando comunque la buona prestazione complessiva in questa seconda sfida. Interessanti gli scambi rapidi sulla trequarti tra tanta tecnica e anche fisicità per fare da riferimento.

34′ Kosiqi! Il vantaggio della Carcarese! Errore d’impostazione per il Savona che regala la via della rete al numero nove: 2-1 per i biancorossi.

31′ Muove la palla la Carcarese e libera Diamanti che calcia: conclusione alta.

30′ Diamanti mette in mezzo un gran pallone per Kosiqi che va fuori di poco sul suo colpo di testa. Applaude Battistel dalla panchina.

24′ “A cento all’ora” sembra essere la parola d’ordine di Monte: tantissimo movimento senza palla e precisione nel possesso. La Carcarese appare un pochino disordinata in questi ultimi minuti di gioco.

18′ Il Savona sale in cattedra in questi ultimi minuti di gioco. Battistel pensieroso in panchina, dopodiché richiama Babliuk: deve stare su Salis, uomo contro uomo.

13′ Nota tattica: Rignanese, in coppia con Salis, svolge la funzione che Monte aveva affidato a Doci: venire incontro per dare un riferimento per poi lanciare l’azione offensiva.

9′ Luca Moretti! Stacco imperioso da corner e gol: 1-1 al Corrent.

5′ Altissima intensità anche in questa seconda sfida. Continue indicazioni tra le due panchine, è partito meglio il Savona ma nella Carcarese c’è davvero tanta qualità

3′ Piu! Segna il Savona! La punta è abile a farsi trovare nel posto giusto e insaccare in rete dopo le respinte della difesa carcarese.

Si parte con Carcarese vs Savona!

La formazione iniziale della Carcarese nella seconda partita

Carcarese: 1 Giribaldi, 2 Bonifacino, 3 Ghirardi, 4 Moretti L, 5 Diamanti, 6 Moretti F, 7 Briano, 8 Babliuk, 9 Kosiqi, 10 Poggi, 11 Casassa. A disposizione: 12 Grenna, 13 Bertoni, 14 Brovida, 15 Brignone, 16 Croce, 17 De Matteis, 18 Marchi, 19 Di Noto, 20 Pirotto, 21 Spozio. Allenatore: Battistel.

Savona vs Cengio 0-0 (vince il Cengio, 1-4 dcr)

Parte Zizzini…rete! Vince il Cengio.

Doci contro Santo …traversa! Il prossimo rigore potrebbe essere decisivo per il Cengio.

Volga…gol! Cengio in vantaggio!

Briano…sbaglia!

Canaparo…rete!

Cherchez contro Santo (subentrato)..rete!

Freccero contro Fois…rete! Spiazzato.

Calci di rigore

45′ Chiarlone molto soddisfatto dei suoi in questa prima partita del Memorial. Continui complimenti per i propri giocatori. Soddisfatto anche Monte. Finisce qui, si va ai rigori.

39′ Romano calcia da fuori area e para Montano. Nel frattempo Rignanese finisce per terra ma per l’arbitro non c’è nulla di falloso. Nell’azione successiva il fallo di Bruzzone su Caruso: giallo per lui, nervi davvero tesi ora.

38′ Ci avviamo alla conclusione della partita: in caso di parità, saranno calci di rigore.

34′ Conclusione alta di Canaparo (subentrato) dopo una bella palla recuperata: applaude Chiarlone.

30′ La gara si è improvvisamente “innervosita”: l’intensità e qualche fallo di troppo hanno dato il loro contributo.

25′ Ora il giallo è per Romano: simulazione in area di rigore.

24′ Ammonito Bastoni, brutto fallo su Colombo.

21′ Punizione di poco a lato di Briano, tentativo rasoterra di precisione del biancoblù.

15′ Gara che prosegue sul canovaccio iniziale: tanta intensità e qualità di palleggio ma poche occasioni pericolose. Poca lucidità in fase offensiva, per ora.

10′ Sostanzialmente entrambe le squadre tentano di costruire e alzare la pressione sui portatori di palla. Monte ora chiede a Doci di fare il riferimento centrale insieme e Romano, venendo incontro, per fare allargare Berruti. Sono tante le chiavi tattiche che può attuare il tecnico savonese con una squadra così qualitativa.

5′ Chiarlone chiede di muovere la palla con calma, cercando quindi di costruire con il palleggio e trovare gli spazi. Il Savona, come detto, pressa molto forte ma il tecnico dei valbormidesi predica calma assoluta.

3′ Romano tenta la conclusione da fuori: para Montano.

2′ Gli uomini di Monte partono forte: sia con il possesso sia senza, i biancoblù intendono accelerare l’azione e il pressing. Tanta intensità guidata dalle indicazioni costanti di Monte.

Si parte! Possesso Savona.

Formazioni iniziali prima partita Savona e Cengio (ore 20:10)

Savona: 12 Fois, 2 Apicella, 3 Berruti, 4 Briano, 14 Incorvaia, 6 Cherchez, 7 Colombo, 8 Doci, 18 Romano, 20 Uruci, 11 Fancellu. A disposizione: 1 Bova, 5 Bruzzone, 9 Esposito, 10 Fabbretti, 13 Garbini, 15 Mata, 16 Piu, 17 Rignanese, 19 Salis, 21 Dalpiaz, 22 Merica. Allenatore: Monte.

Cengio: 1 Montano, 14 Venturino, 3 Negro, 4 Thevenet, 5 Gilardo, 6 Riolfo, 20 Bastoni, 8 Freccero, 9 Rovere, 10 Spinardi, 11 Zizzini. A disposizione: 12 Santo, 13 Volga, 2 De Madre, 15 Marenco, 16 Ciravegna, 17 Bayi, 18 Caruso, 19 Sangare, 7 Canaparo. Allenatore: Chiarlone.

Carcare. Questa sera allo stadio Corrent si svolge il primo Memorial “Riccardo Zizzini”, ex giocatore professionista di tennis che poi ha militato nella Carcarese prima da calciatore e poi da dirigente. Una serata per ricordare ma anche per preparare la stagione sportiva per le tre squadre partecipanti. La Carcarese, padrona di casa, che intende svolgere un campionato di Promozione ad alti livelli; il nuovo Savona di mister Fabrizio Monte che anch’esso, ovviamente, punta ad un’annata da protagonista con i tanti giocatori di spessore in rosa; infine il Cengio di Loris Chiarlone, che torna al Corrent per l’occasione, voglioso di alzare ancora di più l’asticella e puntare ai playoff di Prima Categoria.