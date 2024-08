Albisola Superiore. Perché si ritorna sempre dove tutto è iniziato. Si ritorna sempre a casa. E quello che ha fatto questa sera (martedì 27 agosto) la pallavolista albisolese Ilaria Spirito, classe 1994.

Se nel mondo del calcio i campioni tornano a casa come ultima tappa della carriera (per “svernare” magari dopo aver fatto il giro del globo e raccolto successi) nella pallavolo accade meno frequentemente.

Questo però non è il caso di Ilaria, che è tornata sì nella sua terra d’origine ma solamente per pochi attimi: giusto il tempo di mostrare a tutti la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Parigi 2024 e poi ripartire subito in direzione Chieri per preparare la prossima stagione in Serie A.

Ebbene sì perché la campionessa olimpica è salita sul gradino più alto del podio con la Nazionale Italiana guidata da Julio Velasco, ma ora è pronta a festeggiare con la sua città.

Una carriera partita da Albisola ma che l’ha portata subito lontano, anche suo malgrado, dalla Liguria. Ma in questa serata non c’è tempo per i ricordi, c’è solo spazio per la festa e per rendere omaggio alla campionessa. E così il Comune di Albisola Superiore e la società Albisola Pallavolo-Planet Volley hanno voluto ringraziare il libero che ha reso orgogliosa una città intera.

guarda tutte le foto 11



Maxi festa ad Albisola per Ilaria Spirito

“Davvero una grande emozione e tanta felicità tornare a casa da campionessa olimpica” le sue parole, con la pallavolista già pronta a riprendere il lavoro in palestra per la nuova stagione nuovamente con la maglia del Chieri.

Il palazzetto Besio è gremito di gente: piccoli e grandi. Chissà se tra questi giovani pallavolisti c’è un futuro campione o campionessa. Sicuramente qualcuno tra loro un giorno potrebbe calcare le orme di Ilaria: “Un consiglio ai più piccoli? Quello di divertirsi perché se non ti diverti non riesci poi a continuare. Successivamente tanto lavoro e tanto sacrificio perché nello sport se si vuole arrivare bisogna sacrificare tante cose, ma poi torna tutto”.

“L’obiettivo che tutte le amministrazioni devono avere è quello di far nascere sul proprio territorio dei campioni mondiali. Vero che a volte ci vuole fortuna, ma soprattutto occorrono vivai e strutture adeguate per salvaguardare lo scopo sciale dello sport”, le parole di Maurizio Garbarini sindaco di Albisola.

“Nello stesso tempo bisogna impegnarsi per far crescere campioni – prosegue – per poter fare ciò c’è bisogno di tutti, sia dell’amministrazione ma anche dei cittadini e delle società sportive. Bisogna cercare spazi adeguati per fare allenare i giovani nel proprio territorio senza farli spostare troppo”.

“L’orgoglio più grande è quello di aver riempito il palazzetto Besio nel periodo estivo e in un orario non proprio dei migliori -conclude il primo cittadino – una dimostrazione di tutta la città che ha risposto positivamente all’invito”.