Max Angioni a Ceriale, tornano i Birrai di Offenburg e si fa shopping col Mercato Riviera delle Palme a Pietra: ecco gli eventi del weekend

Savonese. Anche nel weekend post Ferragosto saranno tantissimi gli eventi in tutta la provincia per passare ore di relax e divertimento. A Ceriale di ride con lo spettacolo del noto volto tv Max Angioni, mentre per gli amanti del gusto da non perdere sono la Sagra du pan Frittu ad Armo, la sagra delle melanzane ripiene a Gorra, il grande ritorno dei Birrai di Offenburg a Ranzi e l’ultima serata di Sagralea. Da non perdere poi la giornata di shopping sul lungomare di Pietra con il Mercato Riviera delle Palme e la Silent Disco a Ceriale. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

MAX ANGIONI A CERIALE

A Ceriale all’ambito di una “Rotonda sul mare”, in Piazza della Vittoria, il 17 agosto appuntamento con alle 21 Il diavolo e l’acqua santa e alle 22.30 con il comico Max Angioni e il suo spettacolo “Anche meno”. Biglietti su Ticketone. Prevendita autorizzata anche alla Tabaccheri a n°1 Dellavalle di via Indipendenza 3 a Ceriale. Parte dell’incasso degli eventi a pagamento sarà devoluta all’ospedale Gaslini di Genova.

Informazioni al numero 347 7987728.

Leggi qui il programma completo

SAGRA DU PAN FRITTO AD ARMO

Il 16, 17 e 18 agosto a San Bernardo d’Armo (Imperia) torna la tradizionale “Sagra du Pan fritu” con tre giorni di intrattenimento, musica e buon cibo. Armo, uno dei più piccoli comuni della Valle Arroscia e zona di produzione dell’aglio di Vessalico, celebra il 50º compleanno della sua Pro Loco, guidata da Mauro Richermo, con una serie di iniziative dedicate alla cultura popolare e alla solidarietà.

Qui i dettagli sull’evento

LA SAGRA DELLE MELANZANE RIPIENE A GORRA

Nella frazione Gorra dal 17 al 19 agosto torna la Sagra delle Melanzane Ripiene organizzata dalla Pro loco di Gorra e Olle A.P.S, con il sostegno dell’assessorato al turismo della Regione Liguria, arrivata quest’anno alla 55esima edizione. Dalle 19, tutti i giorni, oltre al piatto protagonista della sagra, si potranno gustare specialità locali e ottimo vino. Ogni sera, inoltre, ci sarà dj set by Cashmere e musica dal vivo: sabato 17 i Deja Vu, domenica 18 I Roeri; lunedì 19 i Libero Arbitrio.

Sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ogni 20 minuti, dalle 19 alle 24, andata e ritorno, con partenza dalla stazione di Finale Ligure e da via Genova a Finalpia con fermata intermedia a Finalborgo. In caso di maltempo la sagra sarà prorogata fino a martedì 20 agosto.

Qui le informazioni sulla sagra

A RANZI ARRIVANO I BIRRAI DI OFFENBURG

Dopo la sagra del nostralino arrivano a Ranzi I Birrai di Offenburg, il gemellaggio enogastromico tra Germania e Liguria, che quest’anno si svolgerà dal 17 al 19 Agosto. Il gustosissimo incontro tra i prodotti tipici della Foresta Nera e le specialità della Cucina Ligure che si rinnova dal 2010 dove, in un’alternanza tra gusti e sapori differenti, si potrà scegliere tra i Wurstel (alla piastra o bolliti e accompagnati dagli immancabili crauti) e il coniglio alla Ligure, il Fleishkase (insaccato morbido tagliato a fette e cotto al forno) e le Trofie pesto patate e fagiolini, tra il Bauernscinken (prosciutto stagionato della Foresta Nera) e i Ravioli fritti e la Panizza, tra lo Steak (gustosissima carne di maiale) e lo stinco al forno o il galletto, il Risotto alla Birra e i Gnocchetti caserecci speck e radicchio, tra la Kasekuchen (torta dolce a base di formaggio) e le Frittelle di mele e tanto altro.

I prodotti tedeschi arrivano direttamente da Offenburg, cittadina del sud della Germania gemellata dal 2007 con Pietra Ligure. Protagonista indiscussa della festa sarà naturalmente la Birra, o meglio i 3 tipi di birra selezionati per l’edizione 2024 dal Birrifico Kronen di Offenburg: la bionda Export, la bianca Hefe-Weizen e la speciale scura Dunkel.

Anche per I Birrai di Offenburg è previsto un ricco programma di intrattenimento con concerti folk tra i tavoli (dalle 19), Cover Band Show (dalle 21) e Dj set sotto il grande albero (dalle 23).

Qui le informazioni sull’evento

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME TORNA A PIETRA LIGURE

Il Mercato Riviera delle Palme domenica 18 agosto torna a Pietra Ligure per l’ottava tappa del tour 2024. I migliori ambulanti della Liguria saranno in viale della Repubblica. Dalle 8 alle 19,30 tanti banchetti invaderanno la località del ponente savonese per offrire la possibilità a residenti e turisti di trascorrere una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti.

Ci sarà un vasto assortimento con le novità delle collezioni e prodotti di qualità. Ad accogliere i clienti, come sempre, personale gentile e competente in grado di indirizzare chiunque verso la scelta giusta.

I banchi saranno ricchi di occasioni estive dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Qui i dettagli sull’evento

SILENT DISCO A CERIALE

Anche nell’estate 2024 a Ceriale torna “Rotonda sul mare”, una serie di show musicali e comici che faranno divertire la cittadina ligure che si affaccia sul mare. A luglio e agosto Piazza della Vittoria sarà illuminata da artisti di prim’ordine. Nell’ambito della seguitissima rassegna organizzata col supporto di Hpi Event, il 19 agosto appuntamento con la Silent Disco alle 21.30. Biglietti su Ticketone.

Prevendita autorizzata anche alla Tabaccheri a n°1 Dellavalle di via Indipendenza 3 a Ceriale. Parte dell’incasso degli eventi a pagamento sarà devoluta all’ospedale Gaslini di Genova.

Informazioni al numero 347 7987728.

Qui i dettagli sull’evento

ULTIMA SERATA DI SAGRALEA

Sabato 17 agosto si chiude l’imperdibile appuntamento con la storica rassegna del vino di Sagralea a Salea D’Albenga. Anche quest’anno sono in programma tantissimi eventi – e alcune novità – che animeranno tutte e cinque le serate dedicate al buon cibo della tradizione culinaria ligure, al vino pigato ma anche alla musica e al divertimento per tutte le età. ome vuole la tradizione, saranno i vini e la cucina il vero fiore all’occhiello della storica manifestazione allestita – come ogni anno – in regione Terraconiglio, a Salea d’Albenga.

Tantissimi i piatti dell’ormai celebre tavola calda di Sagralea: ravioli, trofie al pesto e nere, polenta ubriaca, buridda, coniglio alla ligure, pan fritto, fritture, pesce spada, gamberoni, carni alla griglia e condiglione. E poi ancora i dolci, con le immancabili e famosissime pesche al pigato. Ma Sagralea vuol dire anche musica e quest’anno la manifestazione sarà un concentrato di certezze e novità. Non mancheranno le serate danzanti, pronte ad animare le serate della rassegna. Il 14 con Sorrisi e Musica, il 15 con Laura Fiori.

Qui il programma completo

SPETTACOLO PIROTCNICO A BASSO IMPATTO ACUSTICO A BORGHETTO

Spettacolo pirotecnico con riduzione del livello acustico e una serata di musica dedicata al Festival di Sanremo. Weekend ricco di eventi a Borghetto Santo Spirito.

Si comincia sabato 17 agosto alle ore 22.30 secondo appuntamento con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, a basso impatto ambientale, grazie alla riduzione del livello acustico, una delle novità degli eventi programmati per l’estate 2024 e che sta suscitando la curiosità del paese. Un’entusiasmante esplosione di colori illuminerà il cielo di Borghetto e sarà visibile su tutto il lungomare, ma l’esecuzione avverrà all’altezza di Piazza Marinai d’Italia.

Domenica 18 agosto, alle 21,30 in Piazza Marinai d’Italia, si respirerà un pizzico dell’atmosfera del Festival di Sanremo, grazie a uno straordinario evento “The best of Sanremo” del Progetto Festival, un concerto che ripercorrerà i grandi successi sanremesi, parte della storia della migliore musica italiana, in una coinvolgente esibizione dove quattro musicisti professionisti faranno cantare, ballare ed emozionare il pubblico.

Qui tutti i dettagli sull’evento

SERATA DI MAGIA A VARAZZE

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile! Domenica 18 agosto, dalle ore 21,15, la splendida Piazza Bovani di Varazze si trasformerà in un palcoscenico incantato per il Galà della Magia “Varazze Magica”. Un evento gratuito che promette di stupire e divertire grandi e piccini. Una manifestazione per grandi e piccini che il Comune di Varazze vuole regalare a turisti e cittadini.

Presentato dal talentuoso Gabriele MAGO GENTILE, questo spettacolo unico nel suo genere vedrà esibirsi alcuni dei più grandi maghi e illusionisti del panorama nazionale: Alex Rivetti, Ago il Mago, Gaspar e la straordinaria cantante internazionale Nicole Magolie si alterneranno sul palco, presentando performance mozzafiato che vi lasceranno a bocca aperta.

Che siate appassionati di magia o semplicemente curiosi di vivere una serata diversa, ‘VARAZZE MAGICA’ è l’evento perfetto per tutti. Giochi di prestigio, illusioni impossibili, numeri comici e performance musicali: un mix esplosivo che vi farà trascorrere un’ora e mezza di puro divertimento.

Qui tutte le informazioni

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.

SABATO 17 AGOSTO alle ore 17.00 torna VITA IN FATTORIA, mentre alle ore 18.00 spazio al format esperienziale BATTESIMO DELLA SELLA.

Alla sera, il consueto appuntamento estivo con il #bbq party e la serata #barbecue.

DOMENICA 18 AGOSTO alle ore 14 e 30 GIOCHI A SQUADRE con i bambini e i presenti per divertirci in compagnia.

Alle ore 15 e 30 LA MERENDA DEGLI ASINELLI, un divertente momento di socializzazione con gli asini a partire dalla condivisione della merenda!

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.