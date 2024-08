Manifestazioni a Ceriale, Giordano e Calcagno: “La città non chiude ma resta accogliente e a misura d’uomo”

Ceriale. In vista dell’imminente concerto di Gigi D’Alessio, l’evento clou del ricco calendario della rassegna “Rotonda sul Mare”, il vice sindaco del Comune di Ceriale Luigi Giordano, insieme all’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno, ha diffuso sui propri social un “post di informazione e rassicurazione per arginare alcuni infruttuosi allarmismi su quella che dovrebbe anzitutto essere vissuta come una bellissima vetrina di territorio, oltre che un’occasione unica per i numerosi fans dell’artista, nel pieno rispetto delle regole”.

“Ceriale non chiude, sia chiaro – scrive Giordano anche in risposta all’attacco delle minoranze – Possiamo transitare e non solo: si può andare nei bar e ristoranti di vostra preferenza, potete andare con i vostri figli alle giostre, nei parchi giochi, nei chioschi degli stabilimenti balneari, da qualsiasi commerciante di vostro gradimento. Ceriale è accogliente, Ceriale è a misura d’uomo, Ceriale per il 2 agosto offrirà uno spettacolo a livello nazionale”.

“Cerchiamo solo di non esasperare queste giornate già calde e afose. Cerchiamo solo di non creare assembramenti inutili e dannosi per tutti. Ceriale vi aspetta serenamente. Tutto questo con un centinaio di addetti alla sicurezza. Si ringraziano tutte le forze dell’ordine e naturalmente la protezione civile, croce rossa e volontari”.