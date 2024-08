Maltempo, forti piogge si abbattono su tutta la provincia: allagamenti a Savona, Albenga e Spotorno

Savona. Hanno causato allagamenti sparsi in diverse località della provincia di Savona le forti (ma per fortuna brevi, nella maggior parte dei casi) piogge che questo pomeriggio si sono abbattute sul nostro territorio.

I temporali, ad esempio, hanno allagato alcune zone di via Nizza e via Stalingrado e le Fornaci a Savona. Come si può vedere dalle foto a corredo di questo articolo, i cumuli d’acqua hanno toccato diversi centimetri, rendendo difficoltosa la circolazione dei veicoli.

Altri allagamenti si sono verificati ad Albenga, tra via del Cristo e Campochiesa, e a Spotorno.

La rotatoria di corso Tardy e Benech

Ovviamente le piogge hanno anche “gonfiato” i corsi d’acqua, come dimostrano le foto (qui sotto) del torrente Segno scattate da Fausto Tosi in via Berlingeri a Sant’Ermete.

Tutte situazioni che hanno richiesto diversi interventi da parte dei vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza le aree più critiche.

[Nel video, la situazione ad Alassio e in via Nizza a Savona.]