Maltempo di febbraio e marzo, inviata a Roma la proposta di riparto da 3,3 mln di euro per lo stato di emergenza

Liguria. È stato inviata al Dipartimento nazionale di Protezione civile per il via libera definitivo la proposta di piano di riparto dei 3,3 milioni di euro stanziati da Roma a seguito del riconoscimento dello Stato di emergenza del 3 luglio scorso, legato al maltempo che ha colpito la Liguria tra il 9 febbraio e il 31 marzo. A questi si sono aggiunti 3,8 milioni di euro di risorse interamente regionali per finanziare il ripristino e la messa in sicurezza delle strade secondarie su tutto il territorio ligure.

Il Piano è stato firmato dal presidente ad interim della Regione Liguria e commissario per le emergenze di protezione civile Alessandro Piana, a seguito della presentazione ai Comuni nella sede di Anci da parte dell’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone.

“Questa proposta di piano è frutto del confronto serrato con i Comuni – spiega Giampedrone – e consente di coprire il 100% delle somme urgenze ovvero dei danni al patrimonio pubblico causati dal maltempo: un onere sempre più gravoso per le comunità, in particolare per le amministrazioni più piccole. Prosegue intanto l’interlocuzione con il ministero per avanzare un’ulteriore proposta a seguito dei sopralluoghi sul territorio. L’obiettivo condiviso è quello di procedere il più rapidamente possibile con il riparto dei fondi a copertura delle somme urgenze, evitando ogni rallentamento per garantire l’arrivo dei fondi ai Comuni, in piena continuità con l’azione regionale sulle emergenze”.