Lutto a Stella per la scomparsa del professor Franco Siccardi: contribuì a creare la Protezione Civile nazionale e fu fondatore di Cima

Stella. Lutto, a Stella, per la scomparsa del professor Franco Siccardi, assessore comunale con deleghe a urbanistica e ambiente. Aveva 82 anni.

Il sindaco Andrea Castellini: “È con immenso dispiacere e cordoglio che l’amministrazione comunale informa la cittadinanza tutta che il professore e assessore Franco Siccardi ci ha lasciati questa mattina. Ci lascia un amico, un uomo di altri tempi e di caratura superiore, uno papà, un nonno, una persona buona che ha dato dato tanto all’Italia, all’università, a Savona e a Stella. Ciao Franco, grazie di tutto ciò che sei stato e di tutto ciò che hai fatto per gli altri. Profondamente rattristati dalla notizia porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e comunichiamo che venerdì 16 alle 16 nella sala dell’ara crematoria del cimitero di Zinola si terrà un momento di commiato per salutarlo”.

Siccardi è stato tra i fondatori della Protezione Civile nazionale e fondatore del Fondazione Cima, che lo ricorda così: “Nato con una vocazione per la scienza e la ricerca, Franco Siccardi ha intrapreso un percorso che lo ha portato a diventare un’autorità nel campo della previsione dei rischi idrogeologici. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno incessante nello sviluppo di metodologie e tecnologie innovative per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali”.

“È stato Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche all’Università di Genova, dove ha formato generazioni di ingegneri e scienziati. La sua carriera lo ha visto anche alla guida del Consorzio Industriale per l’uso dei satelliti per l’Osservazione della Terra, dimostrando un impegno costante nell’applicare le tecnologie più avanzate per lo studio del nostro pianeta. Per oltre vent’anni, Siccardi ha svolto il ruolo di responsabile scientifico nella ricerca di strategie per la mitigazione dei rischi naturali, contribuendo in modo significativo alla costruzione della Protezione Civile in Italia”.

Il presidente di Fondazione CIMA Luca Ferraris ricorda Franco Siccardi con queste parole: “Un maestro è chi trasmette la conoscenza, un buon maestro è chi ti sta a fianco e fornisce gli strumenti per accrescerla, giorno dopo giorno. Questo è stato Franco: un uomo di scienza, curioso, ironico, visionario che ha saputo cogliere nel dialogo tra le diverse discipline, non solo scientifiche, il punto di svolta per avanzare sempre. E ai suoi allievi, a chi lavorava con lui (e io sono stato prima l’uno e poi l’altro), ha trasmesso questa mentalità che non smette mai di farsi, e fare, domande, permettendoci di arrivare a conoscenze più vaste, a ragionamenti più motivati. Ed è quella lezione, la più importante anche se non si trova nei libri, a rimanere per sempre, perché entra a far parte di noi, del nostro modo di pensare, di lavorare. Di vivere”.

“Figura di spicco nel panorama scientifico italiano e internazionale, presidente emerito, fondatore e primo presidente di Fondazione CIMA, Franco Siccardi lascia un vuoto incolmabile nella comunità scientifica e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di essere suoi allievi e lavorare al suo fianco. Siccardi ha dedicato la sua vita allo studio e alla previsione dei rischi naturali, con una passione e un impegno che hanno ispirato generazioni di studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici, donne e uomini di Protezione Civile”.