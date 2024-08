L’Osservatorio savonese animalista, “Inutile uccidere i cinghiali e lasciare rifiuti in strada”

Laigueglia. “Sono stati uccisi ieri da agenti di vigilanza regionale la tranquilla mamma cinghiale e due suoi cuccioli che da mesi frequentavano le strade di Laigueglia. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) lo apprende con rabbia e tristezza ricordando che nelle stesse ore veniva diffuso il report dell’Unione Europea che afferma non utile e controproducente l’uso del fucile per contrastare la diffusione dei cinghiali e della peste suina; e che da molti giorni è tornato a casa il turista che si era lamentato con il comune per la presenza degli animali”.

OSA sottolinea che “la femmina ed i suoi cuccioli non avevano mai manifestato ostilità, allontanandosi sempre ordinatamente in presenza di passanti con e senza bambini. E, nel rendere nota una prima serie di fotogrammi significativi, invita i residenti ed i turisti che amano gli animali a protestare vibratamente ma senza insulti presso il sindaco di Laigueglia e la regione Liguria(laigueglia@comune.laigueglia.sv.it, presidente@regione.liguria.it liguriainforma@regione.liguria.it)”.

“Chiede anche a loro di raccogliere le fotografie dei rifiuti dispersi o non correttamente smaltiti in città, per dimostrare che, in questo modo, altri cinghiali scenderanno per cibarsi ed ogni brutale abbattimento sarà anche inutile; ed i filmati che provano trattarsi di animali docili e mansueti (inviare a osservatorio.savona@libero.it)”, conclude Osa.