Loano, scontro auto-scooter sull’Aurelia: ferita una ragazza

Loano. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Loano.

Intorno alle 18 e 20 si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi, ad avere la peggio è stata la conducente del ciclomotore, una ragazza, finita a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Borghetto e l’automedica del 118: la giovane, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto appreso, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Illeso il guidatore del veicolo.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che ha provocato disagi alla viabilità per permettere l’intervento dei soccorritori.