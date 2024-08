Loano, sbarra in chiusura ma cerca di attraversare lo stesso: furgone incastrato al passaggio a livello

Loano. Nuovo caso di un mezzo incastrato al passaggio a livello. È successo a Loano nella mattinata odierna (15 agosto), una manciata di minuti prima di mezzogiorno, tra via Stella e la via Aurelia.

Stando a quanto riferito, l’autista di un furgone, nonostante il segnale e la sbarra in chiusura, avrebbe comunque tentato di attraversare, rimanendo poi incastrato.

Come prassi, in questi casi, a meno che il mezzo non si trovi fisicamente sui binari, la circolazione ferroviaria è comunque proseguita, ma a rilento (i convogli in queste situazioni devono procedere “a passo d’uomo”).

Sul posto, una pattuglia della polizia locale di Loano, per monitorare anche la situazione legata al traffico, che è andato letteralmente in tilt sull’Aurelia, complice anche la pioggia che si è abbattuta sul savonese.

Per i guidatori, in questi casi, è prevista una multa salata, da centinaia di euro, ma non solo: i dati vengono poi forniti a Trenitalia, che potrebbe optare per una richiesta di risarcimento danni.