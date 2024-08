Loano, nuovo sit-in di protesta dei Sovranisti per l’Italia davanti al Ramella: “Il sindaco rifiuta il confronto sull’operato dei servizi sociali”

Loano. “Visto il rifiuto del sindaco Luca Lettieri di incontrare la dirigenza del partito Sovranisti per l’Italia e per le libertà per discutere della gestione dei servizi sociali da parte del Comune di Loano, abbiamo deciso di effettuare un sit-in di protesta nella giornata di sabato 10 agosto (alle ore 11) davanti l’Rp Ramella”. Così si legge in una nota del segretario nazionale del partito Mino Cartelli.

“Mai avrei immaginato di vedermi sbattere la porta in faccia da parte del sindaco – continua – E’ inaudito che un amministratore locale si rifiuti di incontrare una forza politica o un semplice cittadino. Sono deluso di tale comportamento. Depone molto male per l’amministratore in genere rifiutare il confronto. Un amministratore dovrebbe cercare sempre il confronto. Solo il dialogo può portare alla soluzione dei piccoli e grandi problemi degli amministrati”.

Il segretario nazionale conclude: “Nella mia visita in terra ligure, prevista per il 10 agosto, grideremo a voce alta le nostre perplessità sull’operato del sindaco e degli uffici comunali” conclude Mino Cartelli.