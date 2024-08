Loano, in Orto Maccagli la conferenza “I misteri della Corea del Nord” con Guido Olimpio

Loano. Mercoledì 21 agosto alle 21 in Orto Maccagli a Loano è in programma la conferenza “I misteri della Corea del Nord” a cura del giornalista Guido Olimpio.

Il giornalista del Corriere della Sera accompagnerà il pubblico in un viaggio per capire quale sia il vero volto del Paese più misterioso al mondo: la Corea del Nord. Un paese dove tutti i gerarchi del governo comunista sono morti, sono stati defenestrati, sono scomparsi o sono rimasti isolati. Ciò significa che in quel regime c’è solo una figura, e questa figura è il leader supremo, Kim Jong-un. Con proiezione di immagini e filmati.

Guido Olimpio è giornalista dal 1979, esperto di terrorismo internazionale, intelligence, Medio Oriente e mondo narcos. Ha esordito alla redazione esteri del Tempo, lavorando in seguito al Corriere della Sera come corrispondente in Israele e inviato per dieci anni negli Stati Uniti. Autore di diversi libri sul qaedismo, ha condotto inchieste sugli attentatori suicidi, le attività “coperte” dello spionaggio, il grande crimine, i cartelli messicani e i sommergibili della droga. Appassionato della frontiera e del vecchio West, ha seguito sul campo i temi legati alla sicurezza sul confine Usa-Messico, ai traffici e all’immigrazione clandestina. Per La nave di Teseo ha scritto “Terrorismi. Atlante mondiale del terrore”(2018) e ha firmato la prefazione all’edizione italiana di “Triplo gioco. La talpa di al-Qaida infiltrata nella CIA” (2019) del premio Pulitzer Joby Warrick.

L’appuntamento rientra nell’ambito di “Orto Letterario”, il ciclo di incontri con gli autori organizzati dall’associazione Centofiori Eventi in collaborazione con la Libreria del Conte di Loano e che per tutta l’estate porterà in Orto Maccagli, sul lungomare, alcuni importantissimi autori del panorama letterario italiano. La manifestazione rientra nell’ambito di “LOA Legge in Ogni Angolo Estate”, l’iniziativa dedicata alla lettura organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano con il finanziamento del “Centro per il libro e la lettura” e in collaborazione con l’Aps #cosavuoichetilegga, il Mondadori Bookstore di Loano e la Libreria del Conte di Loano.