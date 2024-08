Loano, il 13 agosto tornano la “Festa delle Basüe” e lo spettacolo pirotecnico

Loano. A Loano è ormai tutto pronto per la celebre “Festa delle Basüe” promossa dall’assessorato a turismo e alla cultura del Comune di Loano e organizzata dall’associazione Vecchia Loano.

Martedì 13 agosto centinaia di figuranti faranno rivivere l’epoca della caccia alle streghe che per alcuni secoli ha imperversato in Europa, con la persecuzione di donne sospettate di compiere atti di magia quali sortilegi, malefici, fatture e legamenti.

A ricreare l’atmosfera di quel tempo passato saranno i giochi di fuoco di abili giocolieri che a partire dalle 20.30 in piazza Italia daranno vita ad un “sabba infuocato” e si sfideranno tra una moltitudine di fiamme, sulle note di sonorità medievali suonate dal vivo.

Il rullare dei tamburi annuncerà il processo e la condanna per stregoneria. La strega, incatenata e posta in gabbia, sarà condotta al rogo dall’austero Torquemada con il suo seguito di armigeri, inquisitori, nobili e popolani. Il corteo attraverserà le vie del centro e sarà seguito da un fantasioso carosello di personaggi sui trampoli e da gruppi di streghe che danzeranno a ritmi incalzanti. Poi toccherà a tamburini, chiarine e sbandieratori e alle creature magiche del bosco.

Accanto agli artisti di strada, protagonisti della sfilata storica saranno i turisti e i residenti di ogni età, che avranno l’opportunità di affittare e indossare i costumi e trasformarsi così in streghe, maghi e diavoletti. Gli abiti possiedono una qualità sartoriale unica per la caratteristica lavorazione a mano e per la ricercatezza delle finiture. Per partecipare al corteo è possibile rivolgersi all’Antica Bottega del Vimine di via Cavour 8, al Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, al Bar Rino di corso Roma 200.

Il corteo percorrerà il centro storico, il lungomare e alle 23 raggiungerà la spiaggia sotto il molo Francheville dove la strega sarà bruciata.

Alla stessa ora nel cielo si alzeranno le luci e gli scoppiettii dello spettacolo pirotecnico. Creazioni originali con forme a fontana, a sfera e ad effetto pioggia si incroceranno nel cielo formando un magico gioco di luci colorate, una scoppiettante scenografia che creerà un’atmosfera avvolgente. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico.

La “Festa delle Basüe” sarà preceduta da “Aspettando le Basüe”, serata di animazione, giochi e tanto divertimento in programma lunedì 12 agosto a partire dalle 19 in piazza Rocca.