Lo Zero Club di Alassio si trasforma in un autentico angolo degli Usa con l’American Pie Party

Alassio. Un viaggio nel cuore della California più divertente: è quello che si terrà domenica 11 agosto, a partire dalle 22, allo Zero Club di Alassio.

Il locale alassino si trasformerà in un autentico angolo degli USA, pronto a far ballare fino all’alba con l’immancabile American Pie Party.

Dopo anni il famosissimo party americano ritorna nella città di Alassio, paese che per la prima volta lo ha ospitato quasi 15 anni fa. La magica location, con la sua vista mozzafiato sul mare, sarà allestita a tema per far vivere a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile.

“Dalle decorazioni tipiche ai colori vivaci, ogni dettaglio vi trasporterà in un’atmosfera unica e coinvolgente – spiegano gli organizzatori – Zucchero filato, animazione sexy e schiuma party sono solo alcuni degli ingredienti che renderanno questa notte indimenticabile. Lasciatevi tentare dalle deliziose nuvole di zucchero filato, ammirate le performance delle sexy animatrici e scatenatevi in un coinvolgente schiuma party che vi lascerà senza fiato. Non perdere l’occasione di vivere una notte all’insegna del divertimento e della musica”.