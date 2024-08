Litigi stradali, vendita di alcolici a minori e comportamenti rischiosi per l’incolumità: fine settimana di grande lavoro per Polizia Locale di Finale

Finale Ligure. La polizia locale di Finale traccia il bilancio dell’ultimo week end, che ha visto gli agenti del comando finalese impegnati in forze venerdì sera per il concerto di Ron, sabato e domenica per tenere sotto controllo la viabilità lungo tutta la strada costiera, ma anche a sedare alcuni litigi, spesso innescati da discussioni per futili motivi e probabilmente condizionati anche dal caldo torrido di questi giorni.

In questi giorni di piena estate gli agenti del Comune rivierasco sono impegnati anche nei servizi notturni (fino alle 3 di mattina nei fine settimana) contribuendo con ciò a mantenere sotto controllo eventuali eccessi della movida notturna.

Fra i fenomeni verificatisi la vendita di alcolici a persone minorenni, fenomeno segnalato in calo dal comando della polizia locale e che tuttavia ha sanzionato tre locali del centro di Finale Marina per cessione di birre e cocktail a ragazzi che non avevano ancora compiuto i diciotto anni.

La polizia locale di Finale ha inoltre formulato alla Questura di Savona la proposta di emissione di foglio di via obbligatorio a carico di due soggetti sorpresi dagli agenti a commettere illeciti idonei a mettere a rischio l’integrità fisica o morale delle vittime del reato.

Intensa, infine, anche l’attività di contrasto all’accosto degli autobus turistici lungo la strada costiera creando intralcio per la circolazione, ma anche sugli spazi di fermata assegnati alle linee di TPL, creando con ciò ulteriori difficoltà per gli autisti dell’azienda di trasporto, già alle prese con il traffico caotico del fine settimana; sono una decina i conducenti che si sono visti contestare la violazione al Codice della Strada, che comporta anche la decurtazione di punti sulla patente di guida.