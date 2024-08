Liguria nella morsa del caldo: bollino rosso anche per Ferragosto

Liguria. Nessuna nuvola – purtroppo – all’orizzonte: anche per il giorno di Ferragosto è stato emesso un bollino rosso per caldo, a indicare la massima allerta per i rischi connessi all’ondata di calore che ormai da giorni sta assediando la Liguria.

Il capoluogo ligure, sino alla settimana di Ferragosto, era stato “esente” dagli avvisi di allerta più alta, contrariamente alle molte altre città italiane che già da settimane lottano contro l’afa. Il problema principale è legato alla combinata caldo+umidità: le temperature restano di poco sopra i 30 gradi nei momenti peggiori, ma l’umidità le fa “schizzare”,facendo percepire anche 40 gradi.

Con l’avviso emesso per il giorno di Ferragosto (giovedì 15) salgono dunque a cinque i giorni consecutivi da bollino rosso. E ci si avvicina al “record” toccato nella torrida, sino a oggi unica, estate del 2003, quando vennero registrate temperature molto elevate in tutta Italia e, in particolare, nel comune di Genova, per 27 giorni consecutivi. In questo 2024 i giorni consecutivi di estremo calore salgono a 23.

Limet intanto ha fatto sapere che la temperatura di superficie del mar Ligure ha toccato, anche se non ovunque, i 30 gradi, peggiorando l’afa.