L’ex premier Mario Monti a Borghetto per presentare il libro “Demagonia. Dove porta la politica delle illusioni”

Borghetto Santo Spirito. Sesto appuntamento della rassegna “Serate e pomeriggi d’Autore” a Borghetto Santo Spirito. Sabato 17 agosto alle 21.30, presso il Cinema Arena Vittoria, il senatore a vita ed ex premier Mario Monti presenta il libro “Demagonia – dove porta la politica delle illusioni”.

Il libro “Demagonia”, edito da Solferino, affronta il tema della crisi della democrazia contemporanea. Monti, ex Presidente del Consiglio dei Ministri e figura di rilievo nell’ambito dell’economia e della politica europea, esplora le sfide che le democrazie moderne devono affrontare in un contesto caratterizzato da populismo, disinformazione e polarizzazione politica. Monti analizza come la demagogia stia erodendo i fondamenti delle democrazie liberali, influenzando negativamente le istituzioni e la qualità del dibattito pubblico. La sua analisi si concentra sui meccanismi attraverso cui i leader populisti manipolano le emozioni e le paure degli elettori per ottenere consenso, spesso a scapito delle verità oggettive e della razionalità. Il libro offre anche riflessioni sulle possibili soluzioni per contrastare questi fenomeni e rafforzare la democrazia. Monti sottolinea l’importanza di una maggiore educazione civica, del rafforzamento delle istituzioni democratiche e della promozione di un’informazione corretta e trasparente.

Mario Monti è economista, docente universitario e rettore della Bocconi, due volte commissario europeo dal ‘94 al 2004, senatore a vita e presidente del consiglio tra 2011 e 2013, è stato a capo di un governo di emergenza chiamato ad allontanare l’Italia dal baratro del default. Finora, però, non era mai stato un inventore di parole. Adesso è anche quello, perché ha coniato un neologismo che ha usato come titolo per il suo nuovo libro: “Demagonia. Una crasi tra democrazia e agonia”. Il sottotitolo è già una specie di sommario: “Dove porta la politica delle illusioni”.

Moderatore della serata il giornalista Stefano Pezzini. Presenta Graziella Frasca Gallo. Ingresso libero. Non occorre prenotare.

