Lavori sulla Sp34 a Balestrino, Saturno chiede ancora l’apertura di un tavolo tecnico: “Gravi disservizi, serve l’intervento del Genio Civile”

Balestrino. Non avendo avuto riscontro alle sue richieste, il sindaco di Balestrino Stefano Saturno e la sua amministrazione comunale hanno chiesto nuovamente l’apertura di un tavolo tecnico per valutare le ricadute della chiusura totale della Sp34 per intervento di messa in sicurezza. La richiesta è stata inoltrata a Prefettura, Provincia di Savona, Regione e altri organi competenti.

“I lavori sulla provinciale creeranno un disservizio improponibile – ribadisce Saturno – con gravi ricadute in termini sanitari, scolastici, commerciali e territoriali. Per questo motivo chiediamo fortemente di rivedere il progetto della Provincia di Savona anche con l’intervento del Genio Civile, al fine di creare un senso unico alternato regolamentato durante i lavori”.

La Provincia di Savona ha ottenuto un contributo ministeriale nell’ambito del Piano Dm Ponti 225/21 per l’annualità 2022 per la messa in sicurezza della Sp34 al Km 3+300: il contributo è finalizzato a lavori di adeguamento idraulico e ricostruzione delle tombinature. I lavori inizieranno il 30 settembre e comporteranno la chiusura totale della strada per una quindicina di giorni.

In vista dei lavori per la messa in sicurezza della provinciale, giorni fa Saturno e la sua amministrazione comunale avevano chiesto preventivamente la convocazione di un tavolo tecnico di programmazione per valutare e compensare le conseguenze del cantiere, sia dal punto di vista sanitario che di quello della sicurezza che della pubblica incolumità di tutti i cittadini del territorio. Saturno, in particolare, ha interpellato il prefetto, il presidente della Regione e l’assessore regionale alla protezione civile, la presidenza della Provincia con i suoi uffici e il direttore sanitario del Santa Corona di Pietra Ligure.