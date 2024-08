L’albenganese Francesca Pavese vince la fascia di Miss Italia Cinema Piemonte e Valle D’Aosta: “Grande emozione”

Albenga. Si chiama Francesca Pavese, è nata e cresciuta in Liguria, ad Albenga, ma si è trasferita a Torino per studiare ingegneria biomedica al Politecnico. E proprio in provincia di Torino, a Giaveno, la giovane ingauna ha vinto la fascia di Miss Italia Cinema Piemonte e Valle D’Aosta (è stata anche la tappa più seguita, con oltre mille spettatori).

Ha così ottenuto l’accesso diretto alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno a settembre, dove rappresenterà proprio il Piemonte.

“Vincere questa fascia è stata un’emozione indescrivibile, – ha dichiarato Pavese ai microfoni di IVg. – Quando ho realizzato che il numero chiamato era il mio, le mie gambe hanno iniziato a tremare e sono scese lacrime di gioia”.

“Poiché lo studio occupa la maggior parte della mia giornata, ho dovuto abbandonare una delle mie grandi passioni: la danza classica, che ho svolto per 13 anni. Ho invece continuato a coltivare l’altra mia grande passione, il canto, che in passato mi ha permesso di vincere anche alcuni concorsi”, ha proseguito.

E per la giovane miss ingauna è anche il momento dei ringraziamenti: “Devo ringraziare il concorso di Miss Italia, nella persona di Mirella Rocca quale esclusivista per la Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, per avermi dato la possibilità di unire il mio amore per la moda con quello per il canto: mi è stato permesso di esibirmi non solo in sfilata, ma anche nel canto a fine votazione. Mirella Rocca ci ha insegnato a sfilare, a sorridere, a credere in noi stesse, a tirare fuori le nostre qualità nascoste. Lei ha fatto uscire la modella, la cantante e l’artista che è in me: è una grande professionista ma ha a cuore anche l’aspetto interiore di ognuna di noi”.

A presentare le tappe di Miss Italia Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta sono stati Luca e Max di Poltronissima: “Anche a loro devo uno speciale ringraziamento per aver stretto la mia mano nella loro ogni qualvolta mi vedevano agitata ed emozionata, – ha aggiunto ancora Pavese. – Mi hanno fatto sentire protetta e sicura in mezzo a loro sul palcoscenico e hanno sempre condiviso le loro emozioni col pubblico sentendomi cantare”.

Ora i prossimi passi per Francesca saranno: l’ultima tappa in Piemonte per l’elezione di Miss Piemonte e Miss Valle D’Aosta, che si terrà il 28 agosto a Barbaresco (Cuneo), poi la tanto attesa prefinale nazionale a Numana, nelle Marche, dal 4 al 7 settembre. “Tifate per me”, il messaggio finale di Francesca Pavese.