Laigueglia, sono nate all’alba le piccole caretta caretta: l’uscita dalla sabbia e la corsa verso il mare

Laigueglia. Questa mattina (27 agosto), Laigueglia ha potuto finalmente dare il benvenuto ai piccoli di tartaruga caretta caretta: sono nati all’alba.

Hanno iniziato a sbucare dalla sabbia dei bagni Diana di Mimmo Giraldi intorno alle 5 e, poco prima delle 7, se ne potevano già contare oltre 40 esemplari.

Diverse le persone presenti, tra cui diversi amministratori e rappresentanti del comune di Laigueglia e i gestori della spiaggia, che hanno rinunciato a qualche ora di sonno per godersi questo autentico spettacolo della natura.

“Emozionante lo spettacolo a cui turisti e laiguegliesi hanno assistito questa mattina all’alba alla schiusa delle uova delle tartarughe, – sono le parole del sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi. – Un bella immagine per Laigueglia che per il secondo anno consecutivo è stata premiata con la Bandiera Blu della Fee per qualità del suo mare e per l’impegno dei balneari. Ringraziamo ovviamente i biologi dell’Acquario, dell’associazione Delfini del Ponente e il titolare dei bagni Diana Mimmo Giraldi che da giugno hanno monitorato la spiaggia allestendo una gabbia per tutelare le uova. Laigueglia è la prima località balneare della Riviera di Ponente ad aver vissuto un evento che resterà indelebile nel cuore di moltissime persone che questa mattina all’alba erano sulla spiaggia per assistere a questo spettacolo della natura”.

“La nottata all’addiaccio è stata premiata da una esperienza emozionante. L’uscita dal buco della prima tartaruga un po’ spaurita, poi la seconda, più intraprendente, poi la terza, la quarta e via tutte verso il mare, nei primi passi incerte e poi sicure verso l’orizzonte, tutte già straordinariamente capaci di nuotare alla perfezione appena raggiunta la prima onda”, ha dichiarato il consigliere comunale di Laigueglia Alessandro Chirivì.

Le uova erano state deposte nella notte a cavallo tra il 19 ed il 20 giugno (terzo caso di nidificazione di tartaruga Caretta caretta registrato in Liguria).

Ma, a seguire, sono stati diversi i casi di nidificazione in altre località del ponente savonese che ora attendono a loro volta il lieto evento: ad Alassio, ai bagni Londra; a Pietra Ligure, presso i bagni Iguana Beach; a Finale Ligure, presso i bagni Boccardo.