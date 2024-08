Laigueglia, riapre dopo due anni la chiesa di Santa Maria

Laigueglia. La chiesa di Santa Maria riapre i battenti dopo 2 anni di chiusura. È un luogo molto amato dagli abitanti del ponente laiguegliese e dai villeggianti, e la sua ubicazione sull’Aurelia di fronte all’incrocio su Via Monaco, la rende punto di riferimento strategico per i fedeli che abitano in collina e nelle vie situate a ponente della chiesa parrocchiale.

Fa parte dell’istituto religioso di suore che per decenni hanno gestito l’asilo infantile. Suor Zelinda ha cresciuto centinaia di giovani laiguegliesi, che ora la ricordano con gratitudine.

“Passare davanti alla chiesetta e vederla chiusa, in questi ultimi anni faceva male a tutti. Eppure sembrava impossibile, dopo la partenza delle amate suore, riottenerne l’apertura. Ora il miracolo si è realizzato e la chiesetta ha riaperto i battenti il 4 agosto scorso”, hanno fato sapere da Laigueglia.

Al momento se ne prendono cura pochi volontari che riescono a garantire l’apertura per la recita del Santo Rosario alle 18,45 tutti i giorni. La gente ha accolto con entusiasmo e commozione questa bella novità e la frequenza è numerosa.

Molti lasciano messaggi di ringraziamento ed esprimono il desiderio che “vi si celebri nuovamente la messa, almeno domenicale. Sarebbe auspicabile raggiungere questo obiettivo, che permetterebbe a persone anziane che non riescono più a raggiungere la parrocchia per la distanza, di tornare ad avere il conforto della celebrazione in presenza”.

Molto dipenderà da quanto sarà perseverante la frequenza e la preghiera dei fedeli, un quaderno all’ingresso della cappella ne documenta il passaggio. Fra i numerosi messaggi ricorre, oltre al ringraziamento per la riapertura e al desiderio della Santa Messa, “un sentito grazie alle amate suore che hanno voluto fare questo regalo alla comunità di Laigueglia e ai graditi ospiti”.