Laigueglia, pedone investito in via Roma: soccorsi mobilitati

Laigueglia. Incidente ed un ferito in ospedale. È successo questa mattina (19 agosto). Si è trattato di un investimento pedonale, che si è verificato in via Roma, intorno alle 9.

Stando a quanto riferito, il pedone, un uomo sulla settantina, sarebbe stato investito da un’auto.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di un’ambulanza della croce bianca di Andora e dell’automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la persona ferita è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri.