Laigueglia, fa esercizi in passeggiata e le crolla un ramo di palma in testa: emorragia e 5 punti di sutura per una turista

Laigueglia. Brutta disavventura per una turista 44enne, ieri (27 agosto). Si trovava sul lungomare Hor Grenzhausen, all’altezza dei bagni Massa, intorno alle 8.

Una tranquilla mattinata dedicata allo sport all’aria aperta quando, all’improvviso, mentre faceva stretching ed era piegata in avanti, ha sentito un forte colpo sulla testa.

Si è trattato di un grosso ramo di palma, che si è improvvisamente staccato dall’alto ed è precipitato al suolo, procurandole una brutta ferita.

“Per fortuna, sono stata subito soccorsa da due passanti che hanno assistito alla scena, – ha dichiarato ai microfoni di IVG. – Quindi, è accorso anche il personale del vicino hotel Windsor, con ghiaccio e acqua, mentre i titolari dei bagni Massa hanno allertato i soccorsi”.

Una ferita piuttosto profonda, che le ha provocato un’emorragia. Presa in carico da un’ambulanza della croce bianca di Andora e dall’automedica del 118, è stata accompagnata all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, dove il taglio è stato suturato con 5 punti.

“In ospedale, ad Albenga, ho trovato un servizio davvero preciso, puntuale e professionale e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti per aiutarmi: sono stati tutti super premurosi, compresi i vigili di Laigueglia”, ha proseguito la 44enne.

Ma l’accaduto impone anche una riflessione: “Io capisco possa essersi trattato di una cosa per certi versi imprevista, ma se ci fosse stata una persona fragile, un bimbo o un anziano? Non credo se la sarebbe cavata ‘solo’ con 5 punti di sutura. La cura del verde è importante, soprattutto in stagione turistica, quando aumenta il numero delle persone e aumentano di conseguenza i rischi che possano accadere episodi spiacevoli come questo”, ha concluso la turista con comprensibile rammarico e preoccupazione.

Inoltre, dovrà saltare almeno 3 giorni di lavoro e, questa mattina (28 agosto) si è sottoposta ad un ulteriore controllo, a causa di un forte mal di testa probabilmente collegato all’accaduto.

Nel frattempo, la mattina stessa dell’accaduto, intorno alle 11, l’area è stata transennata per questioni di sicurezza e sono intervenuti i giardinieri per mettere in sicurezza la zona e controllare lo stato di salute e la situazione delle palme del lungomare.