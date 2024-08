La proposta di Brunello Brunetto: “Siano i pediatri di libera scelta vaccinare bambini e minori”

Loano. “Siano i pediatri di libera scelta ad occuparsi delle vaccinazioni sui bambini e minori”. E’ la proposta lanciata dal consigliere regionale e presidente della commissione sanità Brunello Brunetto.

Una proposta che arriva proprio nel periodo in cui, a Loano e non solo, si respira una certa preoccupazione per la possibile chiusura dell’ufficio d’igiene dell’ex ospedale Ramella di via Stella: “In primo luogo – precisa a questo proposito Brunetto – è improprio chiamare questa struttura ‘centro vaccinale’, dato che l’ufficio d’igiene (questa la sua denominazione corretta) svolge tutta una serie di altre funzioni. Oltre all’attività vaccinale (da settembre graduale riapertura) l’ufficio fa da centralino per richiesta di appuntamenti o informazioni vaccinali, svolge indagini epidemiologiche a seguito di notifica di malattie infettive, effettua interviste per i progetti ‘Passi’ e ‘Passi d’Argento’ rivolti ai cittadini più avanti con l’età, gestisce gli esposti per inconvenienti igienico-sanitari, rilascia pareri igienico-sanitari su progetti edilizi, partecipa alle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, svolge attività di medicina necroscopica, gestisce le problematiche connesse alla vigilanza sull’impiego e la vendita dei prodotti fitosanitari e relativo invio di flussi regionali”.

Insomma, una varietà di funzioni e compiti che esulano dalla semplice effettuazione di una vaccinazione.

“In secondo luogo – aggiunge Brunetto – l’ufficio d’igiene di Loano non chiuderà. La direzione generale dell’Asl2 savonese ha dato ampie rassicurazioni in merito”.

Fatte queste dovute precisazioni, ecco la proposta: “I report indicano che i pediatri sono ora piuttosto numerosi rispetto al numero di pazienti. Per limitarci all’Azienda Sanitaria savonese, a fronte di 22.048 pazienti da zero a 16 anni, oggi i professionisti sono 23 con una media di pazienti pro-capite inferiore al numero massimo del migliaio. Alla luce di questa situazione, ritengo (e propongo) che le vaccinazioni pediatriche potrebbero essere eliminate dalle funzioni attribuite agli uffici d’igiene e possano essere effettuate dai pediatri di libera scelta”.

Questo per diversi motivi: “Innanzitutto, gli stessi pediatri si sono resi disponibili a svolgere questo compito, così come confermato da Silvia Zecca, pediatra e segretario della Federazione Italiana Medici Pediatri di Savona. Inoltre, dobbiamo ricordare che la vaccinazione è un momento potenzialmente stressante per i bambini: dunque se a farlo fossero i pediatri, che conoscono da anni e con i quali hanno già un rapporto di fiducia, l’elemento di stress sarebbe grandemente ridotto. Infine, i pediatri sono già in possesso del dossier dei loro pazienti e non hanno dunque bisogno di ricostruire l’anamnesi del bambino per il tramite dei genitori: ciò comporterebbe una minore permanenza del bambino in una struttura sanitaria”.