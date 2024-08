La Polisportiva del Finale torna in piazza con il grande evento “Uno Sport per Tutti”

Finale Ligure. Sabato 21 settembre 2024 a partire dalle ore 16 torna, in Piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure, “Uno Sport per tutti”, edizione 2024. Come ogni anno la Polisportiva del Finale inaugura la nuova stagione ai piedi dell’Arco di Margherita di Spagna con il grande evento promozionale di inizio corsi.

Tutti i finalesi, e non solo, sono invitati a scoprire tutte le numerose attività sportive: Pallacanestro, Pallavolo, Aikido, Scherma, Kettlebell, Parapendio, Kung Fu, Wing Chun, Scuola di MTB, Ginnastica Dolce, Pilates, Sport da combattimento, Tiro con l’Arco, Baseball e Softball, Ginnastica Ritmica, Ginnastica Artistica e Danza, Equitazione e volteggio Equestre, Trailrunning, Karate.

L’evento permetterà ai bambini e ai ragazzi di orientarsi nella scelta del proprio sport ideale e sarà anche un’ottima occasione per incontrare tutte le figure del mondo dello sport: allenatori, dirigenti, Maestri e alcuni atleti tra cui Campioni Regionali, Nazionali ed Internazionali in diverse discipline.

Per quanto riguarda gli adulti, invece, potranno rivolgersi all’info-point per ricevere informazioni su tutte le attività amatoriali e agonistiche a loro dedicate, senza dimenticare nessuno: c’è infatti una vasta proposta, davvero per tutti, con corsi rivolti anche alla terza età, o a persone con alcuni tipi di disabilità.

Al termine della manifestazione i bambini partecipanti riceveranno un piccolo omaggio.

Inoltre, quest’anno l’evento assume ancora maggiore importanza perché contestualmente all’evento è stata attivata anche una raccolta fondi, attraverso la quale si vuole completare il progetto che mira a fare svolgere a tutti l’attività sportiva e ricreativa in sicurezza installando un defibrillatore presso il Campetto Rosso all’aperto di Via Dante e completando la presenza dei defibrillatori nelle scuole dove effettuiamo attività sportiva.

La Polisportiva del Finale che da quasi 30 anni sostiene, organizza e promuove lo sport sul territorio finalese e non solo, infatti, ogni anno organizza progetti nelle scuole di ogni ordine e grado per diffondere l’interesse alla pratica sportiva soprattutto tra i più giovani, desiderando che tutto ciò avvenga in completa sicurezza.

“Per fare tutto questo però abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Basterà un piccolo gesto di tanti per realizzare insieme il nostro obiettivo. Ti aspettiamo quindi in piazza sabato 21 settembre, o se vuoi sostenere la nostra raccolta fondi Cuore in Campo già da adesso, puoi cliccare sul seguente link e donare subito: https://gofund.me/41fbb638 #polisportivadelfinale #unosportpertutti basta un piccolo gesto per fare tanto! Infine, per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri appuntamenti e le nostre attività, non dimenticare di seguirci sulla nostra pagina Facebook e anche su Instagram”, spiegano dalla Polisportiva.