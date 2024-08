La nazionale di rugby torna in Liguria: Italia-Georgia il 17 novembre allo stadio Ferraris di Genova

Genova e lo stadio “Luigi Ferraris” tornano ad ospitare la Nazionale Italiana Rugby in occasione dell’anno che vede il capoluogo ligure Capitale europea dello sport.

L’appuntamento è per domenica 17 novembre alle ore 14.40, quando gli Azzurri riceveranno la Georgia in una sfida che l’Italia del rugby attende dal luglio del 2022, quando i Lelos riuscirono a conquistare una storica vittoria a Batumi, sulle sponde del Mar Nero. Altre sponde, quelle del Mar Ligure, faranno da teatro alla rivincita ideale di un test-match tramutatosi, nell’ultimo decennio, in una delle rivalità più sentite del rugby continentale e che vivrà la propria incarnazione proprio nella Capitale Europea dello Sport 2024.

Il rapporto tra Genova e l’Italia del rugby, che affonda le proprie radici sino al 1935 con Italia-Catalogna, prosegue e si consolida sino al 2026 grazie all’accordo triennale tra il Comune di Genova e la Federazione Italiana Rugby annunciato oggi contestualmente alla scelta del “Ferraris” per la sfida alla Georgia.

“Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente la Nazionale Italiana di Rugby nella nostra città, soprattutto nell’anno di Genova Capitale Europea dello Sport. Il rinnovo della collaborazione con la Federazione Italiana Rugby rappresenta un riconoscimento del legame speciale che unisce la nostra città a questo sport che incarna valori come il rispetto, la lealtà e la determinazione, in perfetta sintonia con lo spirito genovese. La partita contro la Georgia sarà un’occasione unica per rivivere l’emozione del rugby al Ferraris, uno stadio che ha dimostrato già in passato di essere un palcoscenico ideale per questo tipo di manifestazioni. L’accordo triennale firmato con la FIR rappresenta un grande risultato per Genova e per tutti gli appassionati di questo straordinario sport”, ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci.

“L’accordo triennale siglato con la FIR vedrà Genova diventare la casa del grande rugby internazionale per i prossimi tre anni. Un passo in avanti importante dopo il grande successo del test match Italia-Sudafrica ed un’opportunità per consolidare il posizionamento della nostra città come meta ideale per i grandi eventi sportivi. Si tratta di un processo di sviluppo iniziato con il Grand Finale di The Ocean Race e che sta proseguendo con i tanti appuntamenti del palinsesto di ‘Genova 2024 Capitale Europea dello Sport’. La forza dei grandi eventi sportivi resta al centro dell’attenzione come volano fondamentale per la promozione turistica della nostra destinazione diventata sempre più apprezzata sia a livello nazionale che europeo e mondiale. Quello avviato con la FIR è stato un dialogo intenso e molto costruttivo, ci tengo a ringraziare il presidente Marzio Innocenti e tutta la sua squadra insieme agli uffici comunali coinvolti per il grande impegno e la disponibilità mostrata in direzione di questo fondamentale traguardo. Genova, la “città di Bollesan” uno dei più grandi Azzurri di sempre, può vantare una lunga tradizione rugbistica e, sono sicura che all’appuntamento con la sfida Italia-Georgia, prima tappa di un triennio indimenticabile, i genovesi risponderanno ancora una volta con grande partecipazione”, ha dichiarato Alessandra Bianchi, assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova.

“Genova è la città di Marco Bollesan e, se dovessi affidarmi solo al cuore, basterebbe questo per farmela scegliere come casa della nostra Nazionale. E’ una città che ama lo sport, e che ha sempre dimostrato uno straordinario calore per gli Azzurri del rugby. Dopo il successo di pubblico di due anni fa contro il Sudafrica, con il Sindaco Bucci e l’Assessore Bianchi abbiamo lavorato per consolidare il nostro rapporto e questo accordo triennale testimonia la nostra volontà di rendere Genova uno dei luoghi dove ogni rugbista italiano si senta di casa. Il Ferraris è magnifico per il rugby e, con la vicinanza che sa offrire tra pubblico e atleti, ancor più ideale per l’affetto e la spinta di cui Michele e compagni avranno bisogno contro la Georgia. La sconfitta di Batumi, non lo nascondo e non lo nascondiamo, rimane la vera, grande delusione vissuta in questo primo mandato. Genova è lo Stadio ideale per dimenticarla una volta per tutte”, ha detto il presidente di FIR Marzio Innocenti.

I biglietti per Italia vs Georgia sono acquistabili su federugby.ticketone.it.

Settori e prezzi: distinti 40 euro – gradinate 20 euro

PromoClub: I membri della community FIR, in possesso di un codice di tesseramento o del numero di token FIR Honour Club, potranno acquistare accedendo a federugby.ticketone.it e seguendo i seguenti passaggi:

a. Cliccare sulla partita Italia v Georgia

b. Cliccare sul bottone “acquista ora”

c. Inserire il codice di tesseramento FIR o il numero di token FIR Honour Club nella sezione “inserisci il codice” per accedere alla tariffa

d. Cliccare “Invia”

e. Scegliere i posti preferiti, sino a un massimo di dieci biglietti per transazione

Nota: Per ogni biglietto verrà applicato il diritto di prevendita pari a 2 euro. Non è necessario indicare i riferimenti anagrafici dei singoli acquirenti.

Gruppi: Per richieste superiori ai dieci biglietti le Società potranno inviare una email a biglietteria@federugby.it.

PromoFIR: Distinti 20 euro – Gradinate 10 euro

Biglietteria pubblico con disabilità: Sarà possibile effettuare la richiesta del biglietto a partire da mercoledì 28/8 al seguente indirizzo mail: accoglienzadisabili@federugby.it