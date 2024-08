La lettera di un neo papà al San Paolo: “Professionalità e umanità di tutto il personale, grazie a voi possiamo raccontare un lieto fine”

Savona. “Il 23 giugno 2024 alle 15,30 la mia compagna ha subito un distacco di placenta con conseguente emorrag1a. La gravidanza, alla 32° settimana, era associata ad una patologia da placenta previa, ma nessuna avvisaglia si era mai manifestata nelle settimane precedenti, se non una perdita minima di siero che, a valle degli accertamenti di rito, non aveva destato grossa preoccupazione, Abbiamo contattato il 112, che prontamente ha inviato un’ambulanza con auto medica, e la mia compagna è stata trasferita subito al pronto soccorso ginecologico dell’ospedale San Paolo, dove cra già stata aperta la cartella clinica. Qui, dopo una prima ecografia, la scena, si è trasferita all’interno della sala operatoria dove si è provveduto ad un cesareo d’urgenza“. Inizia così la lettera di ringraziamento mandata da un neo papà all’ordine dei medici e all’ospedale San Paolo di Savona.

“Inutile spiegare le emozioni di quel momento, in un attimo, io ed il nostro figlio maggiore di 3 anni, ci siamo ritrovati in un vortice di paura ed angoscia, Nonostante la situazione, mi sono subito sentito aiutato, e ciò non è scontato, seppur fondamentale. In primis voglio ringraziare il personale dell’auto medica: il medico Dr. Loffredo Tiziano, ‘infermiere Doriano, e l’autista che si è trovato a dover addirittura rincuorare nostro figlio di 3 anni. In reparto la vostra ostetrica Esa, le sue colleghe e tutto il personale presente in quel momento, mi sono state vicino confortandomi cd aggiornandomi puntualmente. Voglio ringraziare ed elogiare personalmente anche le ginecologhe Dr.ssa Renda Laura, Dr.ssa Guida Elisabetta e l’anestesista senza i quali probabilmente sarei qui a scrivere un’altra storia a colori ben più cupi“.

“Dopo pochi minuti, che per me sono durati un’eternità, la piccola è nata con un primo vagito al quale però è seguita una difficoltà respiratoria che ha determinato la scelta di trasferirla subito all’ospedale Gaslini di Genova. In questa fase, si sono aggiunti la pediatra, altri rianimatori a supporto della piccola, e le infermiere del nido. Nel frattempo la mia compagna è stata stabilizzata ed ho potuto incontrarla nuovamente. E’ rimasta ricoverata alcuni giorni per il decorso dell’intervento, dopodiché è stata dimessa ed ha potuto riunirsi, prima a me e suo figlio, e successivamente alla piccola che è rimasta ricoverata al Gaslini per 28 giorni“.

“Adesso siamo tutti a casa e la nostra vita ricomincia normalmente dopo un’odissea di quasi un mese. Mi scuso per il protrarsi delle mie parole, ma ho voluto spiegare e spero di esserci riuscito che, senza le persone che abbiamo incontrato in questo nostro percorso, non saremmo riusciti ad ottenere tale esito. E’ per questo che ho voluto scrivere questo elogio. Per sottolineare la professionalità, la disponibilità e l’umanità delle persone che ci hanno assistito, i medici, le ostetriche, le infermiere e tutto il personale sanitario che abbiamo incontrato“.

La Direzione di Asl2 esprime “i propri auguri alla famiglia e si congratula per l’esito positivo della vicenda con tutti gli operatori coinvolti ed in particolare con il Servizio 118 guidato dal dr. Danilo Cimolato e l’Ostetricia e Ginecologia diretta dal dott. Eugenio Oreste Volpi”.