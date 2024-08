La Letimbro si insedia al Bacigalupo, Roso e Dotta: “A fine anno sorrideremo a prescindere”

Nel passaggio tra l’annuncio della decisione di alzare bandiera bianca e la decisione di riprovarci, la Letimbro ha perso tutti i giocatori, eccezion fatta per l’attaccante Zignego. Tuttavia, il nuovo impulso dato in primis dal mister Dario Roso ha consentito al club di allestire una rosa completa. Non sarà facile salvarsi in un girone tosto come il “B” ma l’entusiasmo è tanto in seno a un club che ha rischiato seriamente di non presentarsi ai nastri di partenza.

Nonostante le condizioni precarie della struttura, non manca l’emozione da parte dei mister Dario Roso e Fabrizio Dotta derivante dall’avere come teatro della propria stagione lo stadio Valerio Bacigalupo. “La Letimbro per me è casa – commenta Roso -, l’ho allenata per quattro anni: siamo partiti dalla Terza Categoria e siamo arrivati in Prima Categoria. Ho un forte legame con il presidente Antonio Vitiello- A Pallare ho vissuto una bella esperienza, ma il richiamo della Letimbro era forte, anche perché rischiava di sparire nell’anno dell’ottantesimo compleanno”.

“Senza avere giocatori di rilievo bisogna puntare sul gruppo, sul rispetto e sul lavoro. Devo conoscere molti ragazzi – prosegue Roso -, perché anche se alcuni li ho avuti in passato dopo anni si cambia il modo di vedere il calcio. Questa preparazione sarà molto utile per studiarci. Sarà tutto in divenire. Ci saranno momenti sì e momenti no”.

“Arriveremo sorridenti a prescindere a fine stagione – conclude Dotta – perché qualcosa siamo riusciti a fare se pensiamo a come era ridotta la società poco tempo fa. Noi il nostro obiettivo in un certo senso lo abbiamo già raggiunto. Siamo qua, sul campo e con la squadra. Il sorriso lo avremo a prescindere”. Gli fa eco Roso: “Se ci saranno risultati buoni sportivamente il sorriso sarà ancora più largo”.