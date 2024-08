Erli. È un vero e proprio incubo quello vissuto negli ultimi mesi da Alberto Delfino, titolare della “Locanda Da Lisetta”, nel comune di Erli. I tir che transitano nella zona utilizzano il piazzale privato d fronte al suo ristorante per fare manovra, danneggiando l’asfalto recentemente rifatto dall’imprenditore.

“Questa situazione non è più tollerabile – denuncia Delfino ai microfoni di IVG -. I continui passaggi di questi mezzi pesanti stanno danneggiando la pavimentazione, che peraltro ho rifatto a mie spese”.

Diversi i segni presenti sull’asfalto del piazzale dovuti ai continui passaggi dei bilici che a tutte le ore del giorno e della notte si ritrovano a percorrere la strada statale 582: “La segnaletica a salire ha dei problemi evidenti – sottolinea l’imprenditore ingauno – e nessuno, a partire dal Comune, sembra voler intervenire per risolvere la situazione. Un conto sono le emergenze, che non ci sono mai state e per le quali ogni eccezione sarebbe comunque naturale, un altro è il menefreghismo dei camionisti, che, invece di fare marcia indietro, decidono di sfruttare un piazzale privato per effettuare una manovra più comoda”.

Diversi episodi si sono verificati negli ultimi mesi, tanto che Delfino è spesso dovuto arrivare allo scontro verbale con i conducenti dei mezzi: “Ultimamente abbiamo registrato quasi 20 casi, tutti identici – sottolinea il ristoratore -. Ci tengo a sottolineare che non ho alcun problema con le forze dell’ordine, che giustamente devono fare il loro lavoro. Allo stesso modo però, io devo poter svolgere il mio senza dovermi preoccupare che dei tir rovinino un piazzale privato, causandomi un evidente danno economico oltre che di immagine”.

“Mi auguro che gli enti preposti, dal Comune alla Provincia con Anas, si adoperino al più presto per risolvere questa situazione, che ormai è diventata insostenibile non solo per la mia attività, ma credo anche per tutto il paese,” conclude Delfino.

Incubo tir a Erli

E la presa di posizione dell’amministrazione comunale, per voce del vicesindaco di Erli, Massimo Gai, non si è fatta attendere: “Gli abitanti di Erli sono esasperati dal continuo transito di autoarticolati lungo la Ss 582 che rimangono bloccati in paese dal cantiere. L’amministrazione comunale esprime viva preoccupazione per la sistematica violazione del divieto con tutti i rischi che comporta e intende portare ancora il problema all’attenzione delle superiori autorità e anche del Prefetto affinché il divieto sia fatto rispettare e reso permanente su tutta la tratta da Zuccarello e Garessio: gli autoarticolati non possono percorrere quel tratto né ora né post cantiere“.