“Incredibile ad Albenga: raro esemplare di tartaruga Emys Aurata depone le uova”, ma è uno scherzo dei Fieui di Caruggi

Albenga. “Un evento prodigioso ad Albenga”, filmato e postato sulla pagina Facebook dei Fieui di Caruggi, ma si tratta di uno scherzo (ben riuscito) dei sempre verdi Monelli Ingauni.

La curiosità? Non tutti lo hanno capito e il video, in poche ore, ha raggiunto i 700 like, 130 condivisioni, quasi 40mila visualizzazioni e, soprattutto, tantissimi commenti divisi tra coloro che hanno capito l’inghippo e chi, invece, convinto della veridicità della notizia.

“Prodigioso episodio questa sera poco dopo le ore 23 ad Albenga sul tratto di spiaggia libera tra Bagni Albenga e Punta Lena, fortuitamente ripreso da un guardiano notturno, – recita il post a corredo del filmato. – Una tartaruga ha deposto le sue uova a pochi metri dal bagnasciuga”.

“Non si tratta come nei recenti casi avvenuti in diverse località vicine di una caretta caretta (QUI la nascita questa mattina degli esemplari, quelli veri, di Laigueglia), bensì di un raro esemplare di Emys Autoctona Aurata per via del suo carapace dai riflessi dorati. La zona è stata immediatamente recintata in attesa della schiusa delle uova che avverrà probabilmente alla fine di settembre”.

Tutto è nato, come spesso capita quasi per caso. I Fieui di Caruggi si sono ritrovati ieri sul lungomare, per una serata in pizzeria quando, tra un piatto e un bicchiere, è nata la trovata, poi realizzata in una spiaggia libera.

Protagonista del video è semplicemente la statua dorata (da lì la trovata della “Emys Autoctona Aurata”) del premio Emys Award, consegnato dal Comune di Albenga, nelle scorse settimane, proprio al portavoce dei Fieui ingauni Gino Rapa.

Divertenti gli oltre 50 commenti, dove c’è chi ha definito la finta tartaruga “una meraviglia”, ma persino chi ha bacchettato i Monelli ingauni, non per lo scherzo, bensì per la presenza del flash e delle torce che “arrecano danni e disturbano la povera tartaruga” che, di conseguenza, “nel video non si muove per la paura”.

Niente da dire: i Fieui di Caruggi hanno fatto centro un’altra volta.