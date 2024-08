Incidente in galleria in A10: sei feriti e coda di 2km tra Spotorno e Finale Ligure

Agg. Ore 23. Per fortuna nessuna delle 6 persone rimaste coinvolte nell’incidente ha riportato gravi conseguenze: sono stati trasportati tutti in ospedale in codice giallo. Dopo ore molto difficili con l’A10 prima bloccata, poi con una decina di chilometri di coda, la situazione del traffico sembra essere in miglioramento: al momento risultano 2km di coda (in diminuzione).

Spotorno/Finale. Traffico bloccato sulla A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure a causa di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 20.15 dopo il casello di Feglino, all’interno della galleria Carpanea, all’altezza del km 60.

Secondo le prime informazioni le autovetture coinvolte sarebbero quattro, di cui una che a seguito dell’impatto si sarebbe capovolta su un fianco con una persona rimasta incastrata all’interno.

Si registrano sei feriti: fortunatamente nessuno di loro sarebbe grave. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, l’automedica e cinque ambulanze (di Pietra Soccorso, Croce Rossa di Vado, Croce Bianca di Spotorno, Croce Bianca di Savona e Croce Bianca di Finale).

L’autostrada al momento è chiusa, e il traffico è bloccato per circa 8 km.

AGG. ORE 21.45: Sono tre, al momento, le persone già portate al pronto soccorso, tutte al Santa Corona, fortunatamente in codice giallo.