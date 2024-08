Liguria. “Finalmente una buona notizia è arrivata”. Sono queste le prime parole di Aldo Spinelli da libero. L’imprenditore da giovedì 5 agosto può lasciare la villa di Quarto in cui ha trascorso gli ultimi tre mesi, alla luce del via libera alla revoca dei domiciliari da parte della gip Paola Faggioni arrivato in mattinata.

Spinelli, 84 anni, è in realtà arrivato soltanto sino al cancello, accompagnato dall’avvocato Alessandro Vaccaro. Maglietta bianca, bermuda e ciabatte, ha salutato i giornalisti e chiesto “rispetto” per i suoi tempi, assicurando che “chiariremo tutto, i nostri avvocati chiariranno tutto punto per punto ciò che è stato scritto e detto”.

Aldo Spinelli torna libero: “Le mattine sono state tremende”

“Sono stati mesi terribili, soprattutto al mattino, il pomeriggio meno – ha detto l’imprenditore portuale, principale indagato insieme con l’ex presidente della Regione, Giovanni Toti, e l’ex presidente del porto Paolo Signorini nell’inchiesta sulla corruzione in Liguria – Almeno la mattina mio fratello che ha 80 anni mi faceva compagnia, ma potete immaginare la mancanza di mio figlio, dei miei nipoti, della moglie di mio figlio che non vedo da tre mesi e mezzo, questa è la cosa peggiore del mondo”.

“Oggi non faccio niente – ha concluso Spinelli – oggi stiamo a casa tranquilli, mi ha tagliato i capelli la mia governante”. Poi si è congedato, facendo ritorno in quella che è stata la sua prigione dorata sino al primo pomeriggio di lunedì, quando la guardia di finanza è arrivata a notificare il provvedimento della gip.

Il via libera dopo la cessione delle quote di maggioranza della società al figlio

Cruciale, nell’ottenere il via libera, la decisione di Spinelli di cedere al figlio Roberto ‘l’usufrutto’ delle quote di maggioranza della Spininvest. Secondo la gip questa scelta, avvenuta lo scorso 1 agosto, “costituisce, pur a fronte della notevole gravità delle condotte, un elemento favorevole che fa ragionevolmente ritenere che le esigenze cautelari, sia pure ancora presenti, si siano ridimensionate e che, pertanto, possano essere, allo stato, soddisfatte con la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionali e imprenditoriali analoghe a quelle esercitate in favore di soggetti pubblici o privati, per la durata di 12 mesi, misura che appare adeguata in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare”.

Tornato libero, anche per Aldo Spinelli ora si profila il giudizio immediato. Se – come pare – deciderà con i suoi avvocati di non patteggiare né chiedere il rito abbreviato, dovrà prepararsi a un lungo processo. La prima udienza è stata fissata per il 5 novembre davanti al primo collegio della prima sezione del Tribunale di Genova, formato dai giudici Roberto Cascini, Valentina Vinelli e Riccardo Crucioli.

La decisione è arrivata in mattinata dopo che la giudice ha esaminato la richiesta della Procura di Genova. Il giudizio immediato aveva come requisito indispensabile l’averne fatto richiesta mentre gli indagati si trovavano tutti in custodia cautelare ed entro i 180 giorni richiesti dalla legge.