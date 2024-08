In Liguria i mondiali di canottaggio costiero: a Genova dal 6 al 15 settembre

Liguria. Partito il conto alla rovescia per il World Rowing Coastal Championships & Beach Sprint Final, il campionato mondiale di canottaggio costiero che sbarcherà a Genova, nello specchio acqueo antistante a corso Italia, ai Bagni San Nazaro, dal 6 al 15 settembre.

L’evento, che fa parte del palinsesto di Genova 2024 Capitale europea dello Sport, da venerdì prossimo porterà in città atlete e atleti di altissimo livello, molti dei quali reduci dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nei circa 10 giorni di durata dell’evento, molti gli appuntamenti in città per conoscere da vicino i campioni delle due discipline di coastal rowing che saranno protagoniste di questa doppia kermesse mondiale: l’endurance e il beach sprint.

“I mondiali di coastal rowing si avvicinano e la nostra città è pronta a ospitare un evento davvero unico e affascinante da cui partirà il sogno olimpico di tantissimi atleti. Un’onda lunga che, da Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, è pronta a portarli fino a Los Angeles 2028 dove il beach sprint farà il suo debutto assoluto – ha detto l’assessore allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi – La nostra città si sta confermando come meta ideale per i grandi eventi sportivi e non solo. Tutti i partecipanti, così come le loro famiglie, gli staff e gli appassionati, potranno vivere giornate davvero speciali all’insegna dello sport e alla scoperta delle eccellenze artistiche e paesaggistiche della nostra Genova che, nel frattempo, mette già a segno un primo storico traguardo. Sono, infatti, oltre 40 nazioni rappresentante con oltre 800 atleti da cinque contenenti, campioni olimpici, oltre ad allenatori e staff da tutto il mondo”.

Tra i campioni in arrivo in città, il genovese Davide Mumolo, riserva olimpiaca a Parigi; Valentina Rodini, campionessa olimpica a Tokyo 2020 in 2x pesi leggeri femminile; gli olandesi Karolien Florijn, campionessa olimpica in singolo femminile a Parigi 2024, Finn Florijn, campione olimpico in quattro di coppia maschile a Parigi 2024, Lennart Van Lierop, campione olimpico in quattro di coppia a Parigi 2024; Jan Van Der Bij Jan argento in otto maschile a Parigi 2024; le neozelandesi Francis Broke, classificatasi seconda in doppio femminile a Tokyo e campionessa olimpica a Parigi 2024, e Lucy Spoors, seconda in doppio femminile a Tokyo e campionessa olimpica a Parigi 2024; l’italiano Giacomo Gentili, secondo in quattro di coppia maschile a Parigi 2024.

“È un grande evento che ospiterà tantissimi campioni olimpici reduci da Parigi – aggiunge Giulio Basso, responsabile tecnico del Centro remiero universitario federale di Genova Pra’ – Un momento dove la città potrà vedere da vicino questi straordinari atleti e toccare con mano la bellezza del nostro sport. Il percorso del mondiale endurance sarà spettacolare poiché sarà sotto costa con molte boe e altamente emozionante. Per quanto riguarda il Rowing Beach Sprint final il litorale di corso Italia si trasformerà in una vera e propria arena del remo dove gli equipaggi si confronteranno in uno contro uno all’ultimo colpo di remo con partenza dalla spiaggia di corsa, salita in barca e slalom tra delle boe in andata e ritorno per poi tornare di corsa al punto di partenza sulla spiaggia. Con così tanti equipaggi iscritti e nazioni partecipanti da ogni continente sarà indubbiamente una bella pubblicità per Genova e per tutto il canottaggio costiero”.

Mondiali di canottaggio costiero, il programma

Già dal 4 settembre, dalla mattina, le prime prove di soccorso in mare e nel pomeriggio gli allenamenti degli equipaggi, che si svolgeranno anche il giorno dopo. Giovedì 5, alle 19, la cerimonia di apertura dei Mondiali si terrà al Palazzo della Borsa. Venerdì 6, dopo una fase di allenamenti nella mattinata, si entrerà nel vivo con le gare di qualifica di singolo, doppio, quattro vogatori dalle 12.30 alle 17.30, che proseguiranno negli stessi orari anche il giorno successivo. Sabato 7, alle 17.45 si svolgerà anche lo Spazza Apnea davanti ai Bagni San Nazaro.

Domenica 8, dalle 8, le gare di finale del World Rowing Coastal Championships e alle 16.30 la cerimonia di premiazione in corso Italia. La settimana successiva, giovedì 12, gli allenamenti di circa 40 nazioni che parteciperanno al World Rowing Beach Sprint Finals. Gli equipaggi saranno presentati il 13 settembre a palazzo Tursi al termine di una parata che attraverserà alcune vie del centro città. L’inizio delle gare di qualifica è fissato per le 17 per poi proseguire il pomeriggio successivo. Le gare di finale si svolgeranno sabato e domenica, dalle 8 alle 18, con premiazioni in chiusura di giornata.

La World Rowing Coastal Championship è la massima competizione internazionale riservata ai club, mentre le World Rowing Beach Sprint Finals prevedono la partecipazione di un equipaggio per nazione nel primo mondiale da quando tale disciplina è stata inserita nel palinsesto dei Giochi Olimpici e debutterà a Los Angeles 2028.