In arrivo ad Alassio “Saldinbanco”, appuntamento lunedì 19 agosto

Alassio. Organizzata dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping con la collaborazione dell’assessorato al commercio del Comune di Alassio, la tradizionale e sempre molto attesa manifestazione Saldinbanco, dedicata allo shopping di qualità, si terrà lunedì 19 agosto – dalle 16 fino a mezzanotte – nelle centralissime via Marconi e corso Dante, chiuse al traffico per l’occasione.

Qui residenti e turisti avranno l’opportunità di approfittare di interessanti offerte su capi e accessori provenienti da ben cento boutique alassine, con la rappresentanza di circa mille brand esclusivi. Come di consueto, gli articoli saranno esposti sulla sfilata di bancarelle appositamente allestite e saranno proposti a prezzi di realizzo. Oltre allo shopping, l’evento sarà animato da un’atmosfera vivace e festosa, con la possibilità di gustare deliziosi cibi e godere di buona musica nei tanti locali della città.

“Siamo entusiasti – dichiara l’assessore al commercio Franca Giannotta – di accogliere una nuova e splendida edizione di Saldinbanco, l’evento estivo che valorizza una delle attrattive più prestigiose di Alassio. Questa manifestazione offre l’opportunità di acquistare capi esclusivi a condizioni straordinariamente vantaggiose, rappresentando un vero e proprio dono per i nostri cittadini e per i turisti amanti della qualità, che anche quest’anno non mancheranno di scoprire affari imperdibili. Un sincero ringraziamento va al Consorzio Alassio Un Mare di Shopping e a tutto il tessuto commerciale della nostra città, per il loro costante impegno nel promuovere una delle nostre eccellenze più rappresentative. Un grazie particolare anche al comandante della polizia locale Francesco Parrella e ai suoi agenti per la collaborazione nella gestione delle modifiche alla viabilità”.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a lunedì 26 agosto.