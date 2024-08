Il premio “Arnasca d’Argento” compie 40 anni: convegno sul settore olivicolo

Arnasco. Il premio “Arnasca d’argento” e il tradizionale convegno organizzato dalla Cooperativa Olivicola di Arnasco compie 40 anni. Risale al 1984 la prima edizione dell’iniziativa che vede al centro il settore olivicolo savonese.

Appuntamento sabato 7 settembre, alle ore 17.00 in piazza IV Novembre.

L’evento, che unisce tradizione, storia e sostenibilità ambientale, è realizzato in collaborazione con il Comune di Arnasco e la Pro Loco e rappresenta un consueto focus sullo status dell’olivicoltura del territorio, con le produzioni d’accellenza e le degustazioni itineranti sempre di più attrattiva anche a livello turistico.

A seguire le premiazioni (a Gianni Alberti e l’Arnasca d’Argento 2024).

Il programma prevede i saluti del sindaco di Arnasco Matteo Mirone e poi gli interventi di Luciano Gallizia, Antonella Mirone, Tommaso Bodini, Marco Rogliatti, Luigi Caricato e Samuele Cama.

Al termine si terrà un “Aperitivo quasi cena sotto le stelle”.

L’appuntamento arriva anche a conclusione del corso di muretti a secco, in programma dal 3 al 7 settembre. Una delle peculiarità della Liguria è il suo paesaggio agrario a terrazze, risultante di fatiche plurisecolari dei suoi abitanti, che, per ottenere risorse per la sopravvivenza, hanno modificato l’aspro assetto dei versanti.

Questa tecnica agricola ha permesso di creare superfici coltivabili dove non esistevano, sorrette da muri a secco in pietra, raccolta in superficie o cavata nella roccia. I terrazzamenti sono di valore storico con profondi legami col paesaggio consolidato e con la difesa del suolo.

La Cooperativa Olivicola di Arnasco dal 1999 ha concretizzato questa tecnica non soltanto nel recupero delle strutture murarie sul territorio, o nella costruzione ex novo, ma con iniziative formative e divulgative sulle tecniche di costruzione stesse. E’ stato infatti redatto un manuale teorico-pratico, sulle tecniche di costruzione, e con cadenza annuale viene organizzato nelle strutture della Cooperativa un corso formativo aperto a tutti, condotto da tecnici e da soci esperti in costruzione.

E’ stata attivata anche la cooperazione con Istituti universitari, che hanno mostrato interesse per questo tipo di esperienza attraverso una continua richiesta di materiale pratico-informativo. Tale esperienza è stata anche divulgata con iniziative all’estero, tra cui alcuni corsi che i Maestri di Arnasco hanno tenuto a Cuba, e la partecipazione a fiere in Francia.

I Maestri di muretti a secco hanno inoltre realizzato, sempre sotto la guida della Cooperativa, alcune strutture fuori dai confini di Arnasco. Queste attività hanno sempre avuto quale simbolo la “Ture de Davì”, costruzione in pietra locale, sita nel comune di Arnasco, in frazione Menosio, che la Cooperativa ha destinato all’allestimento di un eco-museo all’aperto.