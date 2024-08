Il pittore Luigi Sangiovanni dona 47 opere al Comune di Alassio per la Rp “Dottor Giacomo Natale”

Alassio. Il Comune di Alassio è lieto di annunciare la generosa donazione di 47 quadri da parte dell’artista Luigi Sangiovanni, nato a Castel Morrone (CE) nel 1940, residente ad Alassio e attualmente ospite della residenza protetta “Dottor Giacomo Natale”.

Le opere, che sono state immediatamente collocate negli spazi comuni della residenza protetta, rappresentano una vasta gamma di soggetti, che includono scorci di Alassio (tra cui il Torrione, il porto, la Collegiata di Sant’Ambrogio) vedute del territorio, comprendenti Capo Mele, la vallata di Andora, Garessio, Vessalico, Bardineto, Imperia Porto Maurizio, Garlenda, Borgomaro e Varigotti, scene di pesca e di vita contadina, e ritratti di figure iconiche come San Giovanni Paolo II, Madre Teresa e Padre Pio.

“Questa donazione – dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Alassio Loretta Zavaroni – rappresenta non solo un gesto di generosità, ma anche un’importante arricchimento culturale per la nostra comunità, testimoniando il profondo legame dell’artista con il territorio e il suo desiderio di contribuire alla qualità della vita degli ospiti della residenza protetta ‘Dottor Giacomo Natale’, fiore all’occhiello della nostra città. Questi quadri, con i loro colori e i loro soggetti, fin dalla collocazione, sono stati molto apprezzati dagli ospiti e si armonizzano perfettamente con l’ambiente della struttura”.

“Siamo profondamente grati al Maestro per la sua generosità e per la sensibilità dimostrata nel voler condividere la sua arte con tutti noi, con un gesto che ci ricorda l’importanza della cultura e dell’arte come strumenti di coesione e arricchimento sociale. Un grazie speciale anche al critico d’arte Francesca Bogliolo per il suo impegno nell’individuare la migliore collocazione delle opere all’interno della struttura”.