Il “Karaoke Itinerante” di Giacomo Aicardi non si ferma: il 22 agosto appuntamento a Borghetto

Borghetto. Il “Karaoke Itinerante” dell’alassino Giacomo Aicardi, una delle sorprese più liete e gradite dell’estate 2024, prosegue. E lo farà domani sera (22 agosto), con una nuova tappa nel savonese: a Borghetto, in piazza Marinai d’Italia, con inizio alle 21.

La formula, ormai vincente, è sempre la stessa: ci saranno tanti concorrenti che saliranno sul palco dandosi battaglia a colpi di canzoni che hanno scritto la storia delle musica italiana ed internazionale, ma anche di hit che compongono le classifiche di oggi.

Oltre ai concorrenti, lo stesso Aicardi, ideatore e presentatore del format, pescherà direttamente dal pubblico altri partecipanti che avranno l’occasione di esibirsi e condividere momenti emozionanti e di grande divertimento.

Per aumentare il coinvolgimento degli spettatori sarà allestito sul palco un maxischermo sul quale verranno proiettati i testi delle canzoni. Inoltre, durante il corso della serata, sulla pagina Instagram di “Karaoke Itinerante” verrà indetto un televoto, in cui il pubblico potrà scegliere la propria esibizione preferita ed eleggere la vincitrice o il vincitore dell’evento.

La tappa di Borghetto segue quelle di Alassio e Pietra Ligure, dove l’evento, garanzia di divertimento, ha già fatto registrare un vero e proprio boom di presenti, con migliaia di persone tra il pubblico.

iniziativa è ad ingresso libero. Per partecipare come concorrenti agli eventi e per avere informazioni (QUI la pagina Facebook di “Karaoke Itinerante”), è possibile contattare la seguente mail: karaokeitinerante@gmail.com oppure il numero di telefono +39 3662470014.